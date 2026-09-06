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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
13
Время на прочтение
2 мин

Яблочное варенье по-новому: три рецепта с неожиданными сочетаниями

Варенье из яблок — это вкус с детства. Этот вкус хорошо подходит к блинам, сырникам и домашней выпечке.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Яблоки.

Яблоки. / © Pixabay

Сезон яблок в самом разгаре — созревают разные сорта — от сладких до кисловатых. Самое время не сделать вкусные домашние заготовки на зиму. Яблоки отлично подходят для варенья, ведь из них можно приготовить как классический густой десерт, так и необычные варианты с ягодами или пряными добавками.

ТСН.ua подготовил три рецепта варенья из яблок, которые точно стоит попробовать в этом сезоне.

Пряное варенье из яблок

Ингредиенты:

  • 2 кг яблок

  • 1 кг сахара

  • 150 мл воды

  • 1 ст. л. лимонного сока

  • 1 ч. л. молотой корицы;

  • 3 бутона гвоздики

  • ¼ ч. л. молотого мускатного ореха

Приготовление:

  1. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины. Нарежьте небольшими кусочками.

  2. Переложите фрукт в кастрюльку, добавьте воду и поставьте на небольшой огонь. Варите 15–20 мин — пока яблоки не станут мягкими.

  3. После этого размельчите массу блендером до желаемой консистенции. Добавьте сахар, лимонный сок, корицу, гвоздику и мускатный орех. Варите еще 30–40 мин регулярно помешивая.

  4. Если использовали палочку корицы и гвоздику, перед разложением в банки их нужно достать.

  5. Готовое горячее варенье разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.

Яблочное варенье с облепихой

Ингредиенты:

  • 2 кг яблок;

  • 500 г облепихи;

  • 1,2 кг сахара;

  • 100 мл воды;

  • 1 ст. л. лимонный сок.

Приготовление

  1. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте кусочками. Нарезанные яблоки положите в кастрюлю, добавьте воду и тушите 15–20 мин., пока они не размякнут.

  2. Облепиху переберите и промойте. Переложите в отдельную кастрюлю и проварите 15-10 мин. Если хотите получить нежное варенье без косточек, перетрите через сито.

  3. Затем смешайте в кастрюле яблоки и облепиху. Фруктово-ягодную массу перебейте блендером.

  4. Добавьте сахар и лимонный сок. Варите на небольшом огне 30–40 минут, постоянно помешивая.

  5. Горячее варенье разложите в стерилизованные банки и закройте крышками.

Яблочное варенье с базиликом

Ингредиенты:

  • 2 кг яблок

  • 1 кг сахара

  • 150 мл воды

  • 1 лимон

  • 25–30 г свежего базилика

  • 1 пакетик ванильного сахара

Приготовление

  1. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте кусочками. С лимона снимите немного цедры и выдавите сок.

  2. Яблоки переведите в кастрюлю, добавьте воду, лимонную цедру и сок. Варить 15–20 мин до мягкости.

  3. Размельчите яблоки блендером, добавьте сахар и ванильный сахар. После этого снова варите на небольшом огне примерно 30 мин, периодически помешивая.

  4. Базилик помойте, обсушите и мелко нашинкуйте. Добавьте его к варенью примерно за 5–7 мин до завершения приготовления.

  5. Готовое варенье разложите горячим в стерилизованные банки и герметично закройте.

Напомним, мы делились рецептами варенья из слив с неожиданными вкусами.

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