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Яблочное варенье по-новому: три рецепта с неожиданными сочетаниями
Варенье из яблок — это вкус с детства. Этот вкус хорошо подходит к блинам, сырникам и домашней выпечке.
Сезон яблок в самом разгаре — созревают разные сорта — от сладких до кисловатых. Самое время не сделать вкусные домашние заготовки на зиму. Яблоки отлично подходят для варенья, ведь из них можно приготовить как классический густой десерт, так и необычные варианты с ягодами или пряными добавками.
ТСН.ua подготовил три рецепта варенья из яблок, которые точно стоит попробовать в этом сезоне.
Пряное варенье из яблок
Ингредиенты:
2 кг яблок
1 кг сахара
150 мл воды
1 ст. л. лимонного сока
1 ч. л. молотой корицы;
3 бутона гвоздики
¼ ч. л. молотого мускатного ореха
Приготовление:
Яблоки очистите от кожуры и сердцевины. Нарежьте небольшими кусочками.
Переложите фрукт в кастрюльку, добавьте воду и поставьте на небольшой огонь. Варите 15–20 мин — пока яблоки не станут мягкими.
После этого размельчите массу блендером до желаемой консистенции. Добавьте сахар, лимонный сок, корицу, гвоздику и мускатный орех. Варите еще 30–40 мин регулярно помешивая.
Если использовали палочку корицы и гвоздику, перед разложением в банки их нужно достать.
Готовое горячее варенье разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.
Яблочное варенье с облепихой
Ингредиенты:
2 кг яблок;
500 г облепихи;
1,2 кг сахара;
100 мл воды;
1 ст. л. лимонный сок.
Приготовление
Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте кусочками. Нарезанные яблоки положите в кастрюлю, добавьте воду и тушите 15–20 мин., пока они не размякнут.
Облепиху переберите и промойте. Переложите в отдельную кастрюлю и проварите 15-10 мин. Если хотите получить нежное варенье без косточек, перетрите через сито.
Затем смешайте в кастрюле яблоки и облепиху. Фруктово-ягодную массу перебейте блендером.
Добавьте сахар и лимонный сок. Варите на небольшом огне 30–40 минут, постоянно помешивая.
Горячее варенье разложите в стерилизованные банки и закройте крышками.
Яблочное варенье с базиликом
Ингредиенты:
2 кг яблок
1 кг сахара
150 мл воды
1 лимон
25–30 г свежего базилика
1 пакетик ванильного сахара
Приготовление
Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте кусочками. С лимона снимите немного цедры и выдавите сок.
Яблоки переведите в кастрюлю, добавьте воду, лимонную цедру и сок. Варить 15–20 мин до мягкости.
Размельчите яблоки блендером, добавьте сахар и ванильный сахар. После этого снова варите на небольшом огне примерно 30 мин, периодически помешивая.
Базилик помойте, обсушите и мелко нашинкуйте. Добавьте его к варенью примерно за 5–7 мин до завершения приготовления.
Готовое варенье разложите горячим в стерилизованные банки и герметично закройте.
Напомним, мы делились рецептами варенья из слив с неожиданными вкусами.