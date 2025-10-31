ТСН в социальных сетях

Яблочные панкейки: рецепт завтрака, который понравится каждому члену семьи

Рыхлые яблочные оладьи на кефире готовятся всего за несколько минут, а аромат корицы наполняет дом уютом.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Яблочные панкейки.

Яблочные панкейки. / © instagram.com/alonka_good

Яблоко – фрукт, который может стать основой для вкусного завтрака. Как насчет панкейков с яблоками? Они готовятся всего за несколько минут, но являются идеальным вариантом для завтрака.

ТСН.ua подготовил рецепт яблочных панкейков на кефире.

Ингредиенты :

  • 1 яблоко

  • 1 яйцо

  • 1 ст. л сахара

  • 100 мл теплого кефира

  • 0,5 ч. л соды

  • 4 ст. л муки

  • корица

Приготовление

  1. Яйцо сочетаем с сахаром. Взбиваем до тех пор – пока сахар не растает.

  2. Добавляем тёплый кефир и соду. Хорошо перемешиваем.

  3. Всыпаем в яично-кефирную массу муку.

  4. Натираем на мелкой терке яблоко. Добавляем ко всей массе, перемешивая до однородности.

  5. Жарим на хорошо разогретой сковороде на низком огне.

Напомним, мы делились рецептом вкусных и рыхлых оладий из яблок.

