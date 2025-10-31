Яблочные панкейки: рецепт завтрака, который понравится каждому члену семьи

Яблочные панкейки. / © instagram.com/alonka_good

Яблоко – фрукт, который может стать основой для вкусного завтрака. Как насчет панкейков с яблоками? Они готовятся всего за несколько минут, но являются идеальным вариантом для завтрака.

ТСН.ua подготовил рецепт яблочных панкейков на кефире.

Ингредиенты :

1 яблоко

1 яйцо

1 ст. л сахара

100 мл теплого кефира

0,5 ч. л соды

4 ст. л муки

корица

Приготовление

Яйцо сочетаем с сахаром. Взбиваем до тех пор – пока сахар не растает. Добавляем тёплый кефир и соду. Хорошо перемешиваем. Всыпаем в яично-кефирную массу муку. Натираем на мелкой терке яблоко. Добавляем ко всей массе, перемешивая до однородности. Жарим на хорошо разогретой сковороде на низком огне.

