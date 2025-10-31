- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 90
- Время на прочтение
- 1 мин
Яблочные панкейки: рецепт завтрака, который понравится каждому члену семьи
Рыхлые яблочные оладьи на кефире готовятся всего за несколько минут, а аромат корицы наполняет дом уютом.
Яблоко – фрукт, который может стать основой для вкусного завтрака. Как насчет панкейков с яблоками? Они готовятся всего за несколько минут, но являются идеальным вариантом для завтрака.
ТСН.ua подготовил рецепт яблочных панкейков на кефире.
Ингредиенты :
1 яблоко
1 яйцо
1 ст. л сахара
100 мл теплого кефира
0,5 ч. л соды
4 ст. л муки
корица
Приготовление
Яйцо сочетаем с сахаром. Взбиваем до тех пор – пока сахар не растает.
Добавляем тёплый кефир и соду. Хорошо перемешиваем.
Всыпаем в яично-кефирную массу муку.
Натираем на мелкой терке яблоко. Добавляем ко всей массе, перемешивая до однородности.
Жарим на хорошо разогретой сковороде на низком огне.
