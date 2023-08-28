Яблочный или винный: какой уксус полезнее, основные свойства и преимущества каждого

Уксус давно используется в медицинской и пищевой областях. Два наиболее популярных варианта – виноват и яблочный. В чем между ними разница и какой полезнее?
Чем полезен яблочный уксус
Яблочный уксус получают с помощью ферментации яблочного сока. Он содержит большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Его основными полезными свойствами являются:
- Поддержка пищеварения — в яблочном уксусе содержатся ферменты и пробиотики, которые помогают в пищеварении, стимулируя выработку желудочного сока и улучшая абсорбцию питательных веществ.
- Снижение уровня сахара в крови Некоторые исследования показали, что яблочный уксус помогает снизить уровень сахара в крови после приема пищи, что полезно для людей с диабетом или другими проблемами с инсулином.
- Контролирование веса – с помощью яблочного уксуса можно увеличить ощущение сытости и уменьшить аппетит, что очень полезно для людей, которые следят за своим весом.
Винный уксус: полезные свойства
Винный уксус производят путем ферментации вина. Он имеет ряд достаточно полезных свойств, в частности:
- Большое количество полифенолов – это антиоксиданты, которые помогают организму бороться с воспалениями, защищают клетки от повреждений свободными радикалами.
- Снижение холестерина — согласно некоторым исследованиям, регулярное употребление винного уксуса помогает снизить уровень общего холестерина и липопротеинов низкой плотности.
- Борьба с микробами – винный уксус обладает некоторыми антимикробными свойствами, а потому помогает бороться с определенными видами микроорганизмов и микробов.
В чем разница между винным и яблочным уксусом: какой полезнее
Яблочный уксус изготовляют из сидра, сока, мякоти яблок. Он отличается мягким, приятным ароматом и кисло-сладким вкусом. Кислотность натурального яблочного уксуса от 4 до 6%, если на баночке пишет 9%, перед вами синтетический продукт.
Особенностью винного уксуса является большое количество эфирных масел. В отличие от яблочного у него более насыщенный аромат, вкус и цвет.
Выбор уксуса зависит от ваших предпочтений и потребностей. То есть, если вам нужно контролировать уровень сахара в крови и поддерживать пищеварение, лучше остановиться на яблочном уксусе. А вот для получения большего количества антиоксидантов и поддерживать нормальный уровень холестерина, подойдет винный уксус.
Однако не следует забывать, что любой уксус нужно употреблять с умом. Из-за избыточного количества желудочные стенки раздражаются, появляются другие нежелательные эффекты. Перед внесением важных изменений в свой рацион всегда консультируйтесь с врачом.
Можно ли использовать винный уксус вместо яблочного в кулинарии
Конечно, да. Но следует обратить внимание на некоторые особенности. Белый винный уксус имеет такой же уровень кислотности, как и яблочный. Но по его вкусу вы не найдете фруктовых ноток. Потому лучше к блюду добавлять несколько капель лимонного сока.
Красный винный уксус очень близок к яблочному, однако он не так крепок. От яблочного отличается и цвет, поэтому некоторые ингредиенты блюда могут получить другой оттенок.
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