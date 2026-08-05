Яблочный крамбл: простой рецепт теплого десерта с хрустящей крошкой вместо шарлотки

Яблочный крамбл / Фото: bbcgoodfood.com

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Яблочный крамбл – это запеченные фрукты под рассыпчатой масляной крошкой. Рецепт удобен, когда хочется десерта из яблок, но нет времени или желания готовить тесто для пирога.

Ингредиенты для яблочного крамбла

По рецепту яблочного крамбла Good Food для 4–6 порций понадобятся:

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575 г яблок – примерно 3 средних плода;

175 г пшеничной муки;

110 г холодного сливочного масла;

110 г сахара для крошки;

2 ст. л. сахара для яблок;

щепотка соли;

½ ч. л. молотой корицы – по желанию.

По желанию верх посыпать можно 1 ст. л. овсяных хлопьев и 1 ст. л. тростникового сахара. Выбирайте яблоки, которые хорошо размягчаются при запекании, но не превращаются в однородное пюре.

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Яблоки в духовке можно готовить и в формате порционных яблочных крамбл-корзин , но для крамбла не нужно отдельное тесто для основы.

Как сделать хрустящую крошку

Смешайте в миске муку, 110 г сахара и соль. Корицу, если вы используете, добавьте сюда же. Добавьте холодное масло, нарезанное небольшими кубиками, и быстро протрите смесь пальцами. Остановитесь, когда образуются неравномерные влажные крошки. Не вымешивайте массу до гладкости: крамблу нужна рассыпчатая текстура, а не тесто.

Крупные комочки не следует растирать полностью. Во время запекания они подрумянятся и дадут верху отчетливый хруст.

Как собрать и запечь яблочный крамбл

Разогрейте духовку до 190 °C или до 170 °C в режиме конвекции. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте ломтиками толщиной около 1 см. Перемешайте их с 2 столовыми ложками сахара и выложите в жаростойкую форму примерно 20×20 см. Разровняйте яблоки, чтобы крошка не проваливалась между ними. Распределите крошку сверху ровным слоем. По желанию добавьте овсяные хлопья и тростниковый сахар. Поставьте форму на противень и выпекайте 35–40 минут.

Крамбл готов, когда верх станет золотистым, а яблоки мягкими. Проверьте начинку тонким ножом: он должен легко входить в ломтик. Если крошка румянится слишком быстро, накройте форму фольгой на последние минуты запекания.

Активное приготовление займет около 20 минут, общее время — около 55–60 минут вместе с запеканием и коротким охлаждением. После духовки оставьте десерт на 10 минут: начинка немного стабилизируется, но остается теплой.

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Подавайте яблочный крамбл отдельными порциями. К нему можно добавить шарик ванильного мороженого, густой йогурт, заварной крем или просто посыпать десерт сахарной пудрой.

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