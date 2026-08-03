Церковь / © УНИАН

Реклама

Яблочный Спас или праздник Преображения Господня празднуют 6 августа — в этом году это четверг. Это один из двенадцати величайших христианских праздников.

Что нельзя ни в коем случае делать в этот праздник, читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Этот праздничный день посвящен Преображению Иисуса Христа на горе Фавор, куда он поднялся вместе с апостолами — Петром, Иаковом и Иоанном. Во время молитвы Его лицо засияло, а одежда стала белой. Рядом появились пророки Моисей и Илия, а с небес прозвучал голос Бога: «Это Сын Мой возлюбленный, слушайте Его». Это событие стало символом божественной природы Христа и духовного обновления человека

Реклама

В народе христианские традиции тесно переплелись с древними обычаями, связанными со сбором урожая. Именно этот день получил название Яблочный Спас, ведь именно в этот период созревают летние плоды. Верующие приносят в храм яблоки, груши, виноград, мед и другие дары для освящения.

Традиции Яблочного Спаса

В этот день посещают праздничное богослужение, во время которого освящают яблоки, виноград, сливы и другие сезонные фрукты. Освященными плодами угощали родных, соседей и нуждающихся.

Корзина с фруктами на Яблочный Спас символизирует благодарность Богу за плоды земли, труд людей и щедрый урожай. Освященные дары в народной традиции имеют символическое значение:

яблоки — главный символ праздника, олицетворяющий достаток, Божье благословение, здоровье и благодарность за новый урожай;

виноград — символ жизни, радости, духовной зрелости и единства с Богом, а в христианстве он еще и имеет особое значение, ведь из него производят вино для Таинства Евхаристии;

груши — символизируют благополучие, семейное счастье, долголетие и домашний уют;

сливы — ассоциируются с плодородием, обилием и щедростью природы;

персики и абрикосы — символ молодости, красоты, тепла и благополучия.

Что готовят на Яблочный Спас

На Яблочный Спас хозяйке готовили блюда из нового урожая, прежде всего из яблок, груш, слив и меда. Выпечкой делились с родными, угощали соседей, детей и нуждающихся.

Реклама

В регионах центральной Украины чаще всего пекли яблочные пироги, шарлотки, открытые пироги, варили компот из свежих яблок и груш.

На Подолье популярны не только пирожки с яблоками, но и медовые лепешки и пончики, а также повидло, которое использовали в качестве начинки для выпечки.

На Волыни и Полесье варили кисели из ягод и фруктов, готовили печеные яблоки и компоты из свежего урожая.

На западе Украины Яблочный Спас был поводом приготовить штрудели с яблоками, сырники с фруктовыми соусами, медовые плетки и пироги. Закарпатские хозяйки еще и славились лекваром — густым сливовым повидлом. В буковинских деревнях готовили блинчики с яблочной начинкой.

Реклама

В южных областях, где созревают многие винограды и персики, к праздничному столу готовили фруктовые пироги, варенье и запеканки. Виноград часто являлся не менее важным символом праздника, чем яблоки.

Что нельзя делать на Яблочный Спас

Большинство этих запретов являются народными традициями, а не церковными предписаниями. Главное содержание праздника — молитва, духовное очищение, благодарность Богу и добрые дела.

В народе существует ряд примет, традиционно придерживавшихся в этот день:

нельзя ссориться, злословить, оскорблять других и завидовать;

не стоит отказывать в помощи нуждающимся;

желательно избегать тяжелого физического труда, если оно не является неотложным;

не рекомендуется устраивать громкие развлечения и злоупотреблять алкоголем;

не следует тратить освященные плоды или выбрасывать их.

Напомним, в августе церковь празднует три Спаса – Медовый (1 августа), Яблочный (6 августа) и Ореховый (16 августа).

Новости партнеров