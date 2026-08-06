Яблочный Спас 2026 года: самые красивые открытки и душевные поздравления, которые согреют сердце

Поздравление с Яблочным Спасом 2026 года / © pexels.com

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Яблочный Спас, также называемый Вторым Спасом или Преображением Господним, является одним из важных летних праздников. В этот день люди традиционно благодарят новый урожай, освящают яблоки и делятся добрыми словами с теми, кто дорог сердцу.

Праздник ассоциируется с духовным обновлением, семейным теплом и моментом, когда стоит остановиться, поблагодарить за все хорошее и пожелать близким миру, здоровью и Божьему благословению.

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Красивые поздравления с яблочным Спасом в прозе

Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть этот светлый день принесет в ваш дом радость, покой и благополучие. Желаю крепкого здоровья, искренних людей рядом, тепла в сердце и исполнения самых заветных мечтаний.

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С Яблочным Спасом! Пусть аромат спелых яблок напомнит о простых радостях жизни, а каждый день будет наполнен любовью, миром и счастливыми моментами. Пусть в семье царят согласие и достаток.

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Поздравляю с праздником Преображения Господня! Пусть Господь оберегает вашу семью, дарит силы преодолевать трудности, а душу наполняет светом, верой и надеждой.

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Душевные пожелания с Яблочным Спасом своими словами

Пусть Яблочный Спас подарит вам много поводов для радости, а жизнь будет такой же сладкой и щедрой, как спелые яблоки в этот день.

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Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили любовь, взаимопонимание и мир. Пусть каждый день приносит хорошие новости и приятные встречи.

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В этот светлый праздник пусть сбываются желания, сердце будет спокойным, а рядом всегда остаются самые дорогие люди.

***

Пусть Господь благословляет ваш путь, дарит здоровье, силу и защищает от всех бед.

Поздравление с Яблочным Спасом в стихах

С Яблочным Спасом поздравляю,

Счастья и радости желаю.

Пусть в сердце будет светло,

А жизнь — добро и цвет.

***

Пусть Спас принесет в дом тепло,

Чтобы всегда в душе было светло.

Пусть яблоневый аромат дарит радость,

Господь же хранит от всех бед.

***

Яблочный Спас к нам пришел,

Многое радости с собой привел.

Пусть здоровье будет крепким,

А каждый день — счастливым и ясным.

Красивые открытки с яблочным Спасом.

Поздравление с Яблочным Спасом / © ТСН

Поздравление с Яблочным Спасом / © ТСН

Поздравление с Яблочным Спасом / © ТСН

Поздравление с Яблочным Спасом / © ТСН

Поздравление с Яблочным Спасом / © ТСН

Поздравление с Яблочным Спасом / © ТСН

Поздравление с Яблочным Спасом / © ТСН

Поздравление с Яблочным Спасом / © ТСН

Поздравление с Яблочным Спасом / © ТСН

Короткие поздравления с Яблочным Спасом для SMS

С Яблочным Спасом! Пусть в жизни будет больше радости, добра и счастливых моментов!

***

Поздравляю со светлым праздником! Желаю здоровья, мира, любви и Божьей опеки!

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Пусть этот Спас принесет в ваш дом тепло, уют и хорошие новости!

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Счастья, изобилия и исполнения мечтаний в Яблочный Спас!

Главное — не количество слов, а искренность. Даже короткое приветствие, сказанное от сердца, может подарить человеку тепло и хорошее настроение.

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