Яблочный Спас. / © УНІАН

Реклама

Яблочный Спас — один из важных христианских праздников, празднуемый в четверг, 6 августа. В церквях верующие традиционно освящают плоды нового урожая. Главным фруктом есть яблоко, но в корзину также кладут другие дары природы.

Какие фрукты нести в церковь на Яблочный Спас и что они символизируют, читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Яблочный Спас или Преображение Господне — один из 12 важнейших христианских праздников, имеющий давнюю историю. В этот день верующие вспоминают о событии из жизни Иисуса Христа, когда он вместе с тремя апостолами поднялся на гору Фавор, где перед ними преобразился и показал свою Божественную природу.

Реклама

В народной традиции праздник объединился с завершением лета и началом сбора урожая. Наши предки считали, что именно после Спаса природа переходит к осеннему периоду, а плоды садов и огородов приобретают особую силу. Традиция освящать яблоки и другие дары возникла как благодарность за урожай.

Яблочный Спас издавна был не только церковным, но и семейным праздником. После службы в храме люди возвращались домой, готовили блюда из яблок, пекли пироги, угощали близких и устраивали семейные застолья.

Что символизируют фрукты в корзине

Главным фруктом этого дня является яблоко, но в корзину также кладут другие дары природы — каждый из них имеет свое символическое значение.

Яблоки — олицетворяют достаток, здоровье, плодородие и благодарность за урожай. Самое освященное яблоко по традиции первым пробовали по возвращении из храма.

Реклама

Виноград символизирует радость, духовную жизнь и дары Бога. В христианской традиции виноградная лоза — символ единства и вечной жизни.

Груши кладут в корзину как символ семейного счастья, благополучия и сладкой жизни.

Сливы символизируют плодородие, обилие и щедрость земли.

Мед — традиционный атрибут Спаса. Он означает здоровье, благополучие и сладость жизни.

Реклама

Также в корзину часто добавляют хлеб, домашнюю выпечку, орехи и душистые травы. Они символизируют труд людей, богатство природы и благодарность за полученный урожай.

По народным обычаям, освященным плодам не только угощали родных, но и делились с соседями и нуждающимися. Считалось, что щедрость в этот день принесет мир, благополучие и достаток в семью.

Напомним, в августе церковь празднует три Спаса: Медовый (1 августа), Яблочный (6 августа) и Ореховый (16 августа).

Новости партнеров