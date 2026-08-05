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Яблочный Спас 2026 — какие фрукты нужно освятить и что они символизируют
Освященными плодами не только угощали родных, но и делились с другими. Ведь щедрость в этот день принесет мир, благополучие и достаток в семью.
Яблочный Спас — один из важных христианских праздников, празднуемый в четверг, 6 августа. В церквях верующие традиционно освящают плоды нового урожая. Главным фруктом есть яблоко, но в корзину также кладут другие дары природы.
Какие фрукты нести в церковь на Яблочный Спас и что они символизируют, читайте в материале ТСН.ua.
Яблочный Спас или Преображение Господне — один из 12 важнейших христианских праздников, имеющий давнюю историю. В этот день верующие вспоминают о событии из жизни Иисуса Христа, когда он вместе с тремя апостолами поднялся на гору Фавор, где перед ними преобразился и показал свою Божественную природу.
В народной традиции праздник объединился с завершением лета и началом сбора урожая. Наши предки считали, что именно после Спаса природа переходит к осеннему периоду, а плоды садов и огородов приобретают особую силу. Традиция освящать яблоки и другие дары возникла как благодарность за урожай.
Яблочный Спас издавна был не только церковным, но и семейным праздником. После службы в храме люди возвращались домой, готовили блюда из яблок, пекли пироги, угощали близких и устраивали семейные застолья.
Что символизируют фрукты в корзине
Главным фруктом этого дня является яблоко, но в корзину также кладут другие дары природы — каждый из них имеет свое символическое значение.
Яблоки — олицетворяют достаток, здоровье, плодородие и благодарность за урожай. Самое освященное яблоко по традиции первым пробовали по возвращении из храма.
Виноград символизирует радость, духовную жизнь и дары Бога. В христианской традиции виноградная лоза — символ единства и вечной жизни.
Груши кладут в корзину как символ семейного счастья, благополучия и сладкой жизни.
Сливы символизируют плодородие, обилие и щедрость земли.
Мед — традиционный атрибут Спаса. Он означает здоровье, благополучие и сладость жизни.
Также в корзину часто добавляют хлеб, домашнюю выпечку, орехи и душистые травы. Они символизируют труд людей, богатство природы и благодарность за полученный урожай.
По народным обычаям, освященным плодам не только угощали родных, но и делились с соседями и нуждающимися. Считалось, что щедрость в этот день принесет мир, благополучие и достаток в семью.
Напомним, в августе церковь празднует три Спаса: Медовый (1 августа), Яблочный (6 августа) и Ореховый (16 августа).