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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
142
Время на прочтение
2 мин

Яблочный Спас без шарлотки: легкий рецепт печеных яблок с медово-ореховой начинкой

Десерт из целых яблок готовится без теста и сложной техники, а подготовительные работы занимают около десяти минут.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Печеные яблоки

Печеные яблоки / © pixabay.com

Здесь не нужно чистить гору яблок или раскатывать тесто – извлеките сердцевину, наполните плоды медово-ореховой смесью и поставьте форму в духовку. Через 35–45 минут получится шесть отдельных порций теплого десерта — для чая, мороженого или просто так.

ТСН.ua делится простым рецептом к Яблочному Спасу.

Ингредиенты

На 6 порций понадобятся:

  • 6 средних яблок;

  • 170 г измельченных грецких орехов;

  • 3 столовые ложки меда;

  • 2 столовые ложки растопленного сливочного масла;

  • 1 столовая ложка сахара;

  • 1 чайная ложка молотой корицы.

Количество продуктов соответствует рецепту на шесть яблок. Мед и масло смешиваются с корицей, сахаром и орехами, поэтому начинка получается ароматной и достаточно густой, чтобы содержаться внутри плодов.

Какие яблоки выбрать

Возьмите средние яблоки, которые держат форму во время запекания. Плод должен быть достаточно плотным, чтобы его можно было очистить от сердцевины и наполнить начинкой, не повредив дно.

Как запечь яблоки с медом и орехами

  1. Разогрейте духовку до 177 °C .

  2. Растопите масло. В миске смешайте его с медом, сахаром и корицей, затем добавьте измельченные грецкие орехи.

  3. Вымойте яблоки и удалите сердцевину, не прорезая плоды насквозь. По желанию сделайте неглубокий круговой надрез только в кожуре – это поможет яблоку не лопнуть во время запекания.

  4. Наполните каждое яблоко ореховой смесью. Переложите плоды в высокую форму, которая вмещает достаточно плотно.

  5. Запекайте 35–45 минут , пока яблоки не станут мягкими. Готовность проверьте тонким ножом. Если начинка слишком быстро темнеет, накройте форму фольгой и продолжайте запекание.

Фольгу не нужно использовать с самого начала. В этом способе накрывают яблоки только при необходимости, когда начинка подрумянивается быстрее, чем мякоть.

Активное время приготовления – около 10 минут , запекание – 35–45 минут , общее время – 45–55 минут . Рецепт рассчитан на 6 порций .

Подавайте яблоки сразу после запекания. По желанию добавьте немного меда или шарик ванильного мороженого. Для разнообразия можно приготовить печеные яблоки с сыром и медом – это вариант начинки для такого же теплого десерта без теста.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
142
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