Яблочный Спас без шарлотки: легкий рецепт печеных яблок с медово-ореховой начинкой

Печеные яблоки / © pixabay.com

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Здесь не нужно чистить гору яблок или раскатывать тесто – извлеките сердцевину, наполните плоды медово-ореховой смесью и поставьте форму в духовку. Через 35–45 минут получится шесть отдельных порций теплого десерта — для чая, мороженого или просто так.

ТСН.ua делится простым рецептом к Яблочному Спасу.

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Ингредиенты

На 6 порций понадобятся:

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6 средних яблок;

170 г измельченных грецких орехов;

3 столовые ложки меда;

2 столовые ложки растопленного сливочного масла;

1 столовая ложка сахара;

1 чайная ложка молотой корицы.

Количество продуктов соответствует рецепту на шесть яблок. Мед и масло смешиваются с корицей, сахаром и орехами, поэтому начинка получается ароматной и достаточно густой, чтобы содержаться внутри плодов.

Какие яблоки выбрать

Возьмите средние яблоки, которые держат форму во время запекания. Плод должен быть достаточно плотным, чтобы его можно было очистить от сердцевины и наполнить начинкой, не повредив дно.

Как запечь яблоки с медом и орехами

Разогрейте духовку до 177 °C . Растопите масло. В миске смешайте его с медом, сахаром и корицей, затем добавьте измельченные грецкие орехи. Вымойте яблоки и удалите сердцевину, не прорезая плоды насквозь. По желанию сделайте неглубокий круговой надрез только в кожуре – это поможет яблоку не лопнуть во время запекания. Наполните каждое яблоко ореховой смесью. Переложите плоды в высокую форму, которая вмещает достаточно плотно. Запекайте 35–45 минут , пока яблоки не станут мягкими. Готовность проверьте тонким ножом. Если начинка слишком быстро темнеет, накройте форму фольгой и продолжайте запекание.

Фольгу не нужно использовать с самого начала. В этом способе накрывают яблоки только при необходимости, когда начинка подрумянивается быстрее, чем мякоть.

Активное время приготовления – около 10 минут , запекание – 35–45 минут , общее время – 45–55 минут . Рецепт рассчитан на 6 порций .

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Подавайте яблоки сразу после запекания. По желанию добавьте немного меда или шарик ванильного мороженого. Для разнообразия можно приготовить печеные яблоки с сыром и медом – это вариант начинки для такого же теплого десерта без теста.

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