Яблочный Спас в 2026 году: когда празднуем, что можно и нельзя делать и какие традиции принесут удачу

Яблочный Спас 2026 года / © pexels.com

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Для верующих этот день символизирует духовное обновление, благодарность за урожай и благословение плодов нового сезона. Именно поэтому каждый год миллионы украинцев несут в храм корзины с яблоками, виноградом и другими дарами природы.

После перехода Православной Церкви на новоюлианский календарь дата праздника изменилась.

Когда Яблочный Спас в 2026 году

В 2026 году Яблочный Спас приходится на четверг, 6 августа. Ранее его праздновали 19 августа, однако после календарной реформы большинство украинских церквей перешли на новые даты, поэтому праздник сместился на 13 дней.

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Почему праздник называют Яблочным Спасом

Официальное церковное название этого дня — Преображение Господне. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос преобразился перед своими учениками на горе Фавор, открыв им свою божественную славу.

В народной традиции праздник получил название Яблочный Спас, ведь именно в этот период созревают первые яблоки нового урожая. Давно люди приносили их в храм на освящение как символ благодарности Богу за щедрость земли.

Что святят в церкви

В праздничную корзину чаще всего кладут:

яблоки;

груши;

виноград;

сливы;

мед;

сезонные фрукты;

колосья пшеницы или ржи.

Не существует строгого перечня продуктов. Главное — приносить плоды нового урожая с благодарностью и искренними намерениями.

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Главные традиции Яблочного Спаса

Из поколения в поколение украинцы сохраняют красивые обычаи в этот день:

посещают праздничное богослужение;

освящают яблоки и другие фрукты;

угощают родных и соседей освященными плодами;

помогают нуждающимся;

собираются всей семьей за общим столом;

благодарят за урожай и молятся за благополучие семьи.

Считается, что освященными яблоками следует угостить детей, родителей и пожилых людей — это символизирует любовь, изобилие и семейное единство.

Что нельзя делать на Яблочный Спас

Хотя Церковь не устанавливает большого количества запретов, в народе существуют традиции, которые многие придерживаются и сегодня.

В этот день не рекомендуется:

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ссориться и оскорблять других;

завидовать или желать кому-нибудь зла;

отказывать в помощи нуждающимся;

ругаться и выяснять отношения;

относиться к празднику безразлично.

Также помните, что Яблочный Спас приходится на период Успенского поста, поэтому праздничный стол традиционно остается постным.

Народные приметы

Наши предки внимательно наблюдали за природой именно в этот день.

Самые известные приметы:

теплый и солнечный день — осень будет сухой;

дождь Яблочного Спаса — ждать дождливого сентября;

много яблок — следующий год будет урожайным;

сильный ветер — зима может быть морозной.

Хотя приметы не имеют подтверждения, они остаются интересной частью украинского культурного наследия.

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Что приготовить на Яблочный Спас

Освященные яблоки часто используются для домашней выпечки и десертов. К праздничному столу прекрасно подходят:

яблочный пирог;

печеные яблоки с медом;

шарлотка;

компот из сезонных фруктов;

фруктовые салаты.

Такие блюда отлично подчеркивают атмосферу праздника и напоминают о щедрости лета.

FAQ

Когда празднуют Яблочный Спас в 2026 году?

В 2026 году Яблочный Спас празднуют 6 августа. Именно в этот день Православная Церковь Украины отмечает Преображение Господне по новому календарю.

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Что нельзя делать на Яблочный Спас?

В народной традиции не советуют ссориться, оскорблять близких, отказывать в помощи, завидовать или устраивать конфликты. День рекомендуется провести в молитве, добрых делах и семейном кругу.

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