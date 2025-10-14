- Дата публикации
Яблоки, которые не портятся до весны: свежие, сочные и сладкие, словно только что сорванные с дерева — заверните их в это
Если урожай яблок превысил все ваши ожидания, наверное, вы задумываетесь, как сохранить свежие плоды до самой весны.
Часто даже длинные сорта не выдерживают больше нескольких месяцев, начинают сохнуть или гнить. Однако существует чрезвычайно простой способ, позволяющий яблокам оставаться свежими минимум до весны.
Для хранения вам понадобится только бумага — пергамент, офисный лист или старая газета. Далее действуйте так:
Аккуратно заверните каждое яблоко в 1–2 слоя бумаги, не слишком плотно.
Выложите фрукты в деревянные ящики или картонные коробки в шахматном порядке, в 2–3 слоя.
Поместите их в прохладное помещение с температурой +1…+4 °C и влажностью 85–90%, это может быть погреб, утепленный балкон или холодильник.
В таких условиях яблоки без проблем будут сохраняться до самой весны, не теряя сочности, хруста и свежего вкуса. Каждое яблоко будет оставаться свежим, сочным и сладким, словно только что сорванное с дерева.