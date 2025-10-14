Как хранить яблоки до весны / © unsplash.com

Часто даже длинные сорта не выдерживают больше нескольких месяцев, начинают сохнуть или гнить. Однако существует чрезвычайно простой способ, позволяющий яблокам оставаться свежими минимум до весны.

Для хранения вам понадобится только бумага — пергамент, офисный лист или старая газета. Далее действуйте так:

Аккуратно заверните каждое яблоко в 1–2 слоя бумаги, не слишком плотно. Выложите фрукты в деревянные ящики или картонные коробки в шахматном порядке, в 2–3 слоя. Поместите их в прохладное помещение с температурой +1…+4 °C и влажностью 85–90%, это может быть погреб, утепленный балкон или холодильник.

В таких условиях яблоки без проблем будут сохраняться до самой весны, не теряя сочности, хруста и свежего вкуса. Каждое яблоко будет оставаться свежим, сочным и сладким, словно только что сорванное с дерева.