Яблоки останутся свежими до весны: как правильно хранить фрукты в квартире

Яблоки действительно можно хранить дома достаточно долго, если соблюдать несколько простых правил.

Как сохранить свежие яблоки, читайте в материале ТСН.ua.

Прежде всего, для продолжительного хранения важно выбрать поздние, зимние сорта. Например, "Симиренко", "Айдаред", "Антоновка", "Голден". Плоды должны быть неповреждены, без вмятин или трещин. Важно не мыть яблоки перед хранением, потому что естественный восковой налет защищает их от порчи.

Как хранить яблоки

Условия хранения

температура: +2…+6 °C

Если в квартире нет подвала или балкона, то подойдет прохладная комната или нижняя полка холодильника.

влажность: около 85-90%.

Чтобы воздух не был слишком сухим, можно поставить рядом емкость с водой или смоченную ткань.

тьма и вентиляция: яблоки не любят света и застоя воздуха.

Лучше всего хранить фрукты в картонной коробке с отверстиями или в холщовом мешочке.

Правила сортировки:

Разложите яблоки в один-два слоя, плодоножкой вниз. Между рядами их можно пересыпать:

опилками,

бумагой или салфетками,

сухими листьями или соломой.

Нельзя хранить яблоки вместе:

с картофелем или луком - они выделяют газы, от которых яблоки быстрее стареют;

рядом с сильно благоухающими продуктами — яблоки быстро впитывают запахи.

