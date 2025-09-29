Яблоки остаются свежими по полгода без погреба: простой трюк, который меняет все

Как хранить яблоки по полгода / © unsplash.com

У многих украинцев нет подвала, где яблоки могут пролежать до весны, а в квартире они быстро портятся. Если просто сложить плоды в вазу на столе, как в фильмах, уже через неделю большинство из них испортится. В холодильнике яблоки держатся дольше — около месяца — но о длительном хранении речь здесь не идет. Однако даже без погреба яблоки можно хранить от 3 до 5 месяцев.

Никакой магии в этом нет — всего несколько простых шагов. Сначала отберите только плотные, здоровые яблоки без вмятин, червей или других повреждений. Любой дефектный плод способен испортить соседей в коробке, поэтому лучше сразу пустить на компот или выпечку.

Далее готовим емкость для хранения. Идеально подойдет деревянная или пластиковая коробка с вентиляционными отверстиями. Если таковой нет — можно использовать обычную картонную. На дно выстелите бумажные полотенца, а каждое яблоко заверните в отдельный лист бумаги. Бумага не только предотвращает контакт плодов, но и впитывает лишнюю влагу, не давая яблокам передавать гниль друг другу. Не складывайте их плотно — между плодами должно оставаться немного пространства.

Все, что остается, — держать коробку в прохладном, сухом месте: холодильнике, закрытом балконе или темном коридоре. Главное, чтобы температура была низкой, а воздух не слишком влажным. Следуя этим простым правилам, яблоки будут оставаться свежими, хрустящими и вкусными в течение нескольких месяцев.