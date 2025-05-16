Яблонная плодожорка: когда и чем обрабатывать деревья, чтобы защитить урожай

Защита сада от плодожорки

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Яблонная плодожорка (Cydia pomonella) остается одним из самых коварных вредителей в яблоневых садах, нанося значительные потери урожая. Ее прожорливые личинки проникают в плоды, делая их непригодными для употребления и хранения.

Чтобы хорошо бороться с яблоневой плодожоркой нужно знать, как она живет и развивается. Важно своевременно замечать ее появление и использовать различные методы защиты, главным из которых является опрыскивание специальными препаратами (инсектицидами).

Что такое яблонная плодожорка, развитие вредителя и его разрушительное действие

По словам специалистов, яблонная плодожорка — это небольшая бабочка, размером крыльев до 2 сантиметров. Ее яйца очень мелкие (до 1 мм), имеют плоскую, округлую форму, молочно-белый цвет и полупрозрачную структуру, похожие на маленькие капли воска.

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Взрослые гусеницы плодожорки зимуют в крепких паутинных коконах, прячась в разных уютных местах: под корой деревьев, в хранилищах для фруктов, среди опавших листьев и других растительных остатков. Весной, когда среднесуточная температура воздуха становится выше 10 градусов Цельсия, эти гусеницы проходят стадию куколки, которая длится около двух-трех недель.

Бабочки вылетают после завершения стадии куколки, и начало их лета обычно совпадает с концом цветения яблонь. Летают бабочки довольно долго — примерно полтора-два месяца, интенсивность их активности может изменяться. Эти бабочки нуждаются в дополнительном питании, часто они пьют капельную влагу. Половой зрелости они достигают через два-три дня после вылета.

Одна самка первого поколения на Украине может отложить в среднем около 55 яиц. В течение лета может развиваться от одного до трех поколений плодожорки, поэтому вред саду может практически непрерывно. Плодожорка поражает разные плодовые деревья и избавиться от нее очень сложно, поскольку новые вредители появляются на протяжении всего лета.

Плодожорка

Сроки обработки яблонь от плодожорки

Когда возделывать сад от плодожорки

Определение точного времени обработки является критически важным для успешной борьбы с яблоневой плодожоркой.

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Согласно рекомендациям специалистов ключевую роль в определении сроков обработки играет мониторинг популяции вредителя с помощью феромонных ловушек. Эти ловушки, содержащие синтетический аналог полового феромона самки, привлекают самцов бабочек, позволяя садоводам фиксировать начало лета, его интенсивность и пики активности.

Проще говоря, специалисты советуют использовать специальные ловушки с запахом самки бабочки плодожорки. Эти ловушки привлекают самцов. Наблюдая за тем, сколько бабочек попадает в ловушку, садоводы могут точно определить, когда вредители начинают летать, насколько их много и когда их количество больше. Эта информация помогает понять, когда лучше проводить обработку деревьев.

Основные этапы отделки сада от плодожорки

Первое опрыскивание обычно проводят через 7-14 дней после начала стабильного отлова бабочек в феромонные ловушки. Этот период часто совпадает с фазой после опадания большинства лепестков . Главная цель — уничтожить молодых личинок до их проникновения в завязь.

При наличии лета бабочек второго поколения, обычно наблюдаемого через 6-8 недель после первого, необходимо провести повторную обработку, ориентируясь также на данные феромонных ловушек. Для поздних сортов яблок эта обработка особенно важна для сохранения урожая.

Эффективные препараты для борьбы с плодожоркой

Арсенал средств борьбы с яблоневой плодожоркой включает разнообразные инсектициды.

Синтетические инсектициды обеспечивают высокую эффективность, но требуют внимательного соблюдения сроков ожидания сбора урожая. К этой группе относятся клорантранилипрол (например, Кораген), имидаклоприд (например, Конфидор), тиаклоприд (например, Калипсо), лямбда-цигалотрин (например, Карате Зеон), дельтаметрин (например, Децис) и другие.

Биологические инсектициды. Это препараты на основе бактерии Bacillus thuringiensis (Bt) (например, Лепидоцид, Битоксибациллин) являются более экологичными и безопасными для полезных насекомых. Они наиболее эффективны против личинок помладше, поэтому обработку следует проводить в начале их возрождения.

Регуляторы роста насекомых . Такие препараты, как метоксифенозид (например, Матч, Сиванто Энерджи), нарушают процессы линьки и развития насекомых, имеют меньшую токсичность для теплокровных.

При выборе препарата важно учитывать его действующее вещество, спектр действия и срок ожидания сбора урожая.

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Как защищать сад от плодожорки

Кроме химических обработок, важную роль в борьбе с яблоневой плодожоркой играют агротехнические мероприятия и другие методы, а именно:

Феромонные и пищевые ловушки. Они используются не только для мониторинга, но и для массового отлова самцов, что помогает снизить численность популяции вредителя. Пищевые ловушки можно изготовить самостоятельно, используя заквашенный компот или другие сладкие жидкости.

Регулярный сбор и уничтожение опавших плодов. Это важная мера, поскольку именно в опавших яблоках часто находятся личинки плодожорки.

Очистка коры деревьев . Осенью и весной необходимо очищать стволы и скелетные ветви от отмершей коры, где могут зимовать куколки вредителя.

Использование ловчих поясов . На стволы деревьев накладывают ловчие пояса, в которых куколки плодожорки могут окукливаться для зимовки. Осенью эти пояса снимают и сжигают.

Некоторые насекомые-хищники и паразиты могут снижать численность яблоневой плодожорки.

Требования к применению инсектицидов в Украине

При применении пестицидов необходимо строго соблюдать законодательные нормы:

Обработку в пределах населенных пунктов разрешено проводить только в вечернее и ночное время (с 22:00 до 7:00).

За пределами населенных пунктов опрыскивание рекомендуется производить утром (до 10:00) или вечером (после 18:00 до 22:00).

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Запрещено производить обработку при скорости ветра более 4 м/с.

Не менее чем за двое суток до обработки необходимо информировать председателей ОТГ, старост, местное население и владельцев пасек о запланированных мероприятиях.