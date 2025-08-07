- Дата публикации
Яблони больше не будут болеть и будут давать обильный урожай каждый год: что нужно сделать осенью
Деревья будут давать стабильно высокий урожай больших и вкусных плодов, если осенью сделать это.
Осень — это решающий период для каждого садовода. Именно в это время закладывается фундамент урожая яблок на следующий год. И если провести несколько простых, но важных действий, ваши яблони будут сильными, не будут болеть и будут давать обильный урожай больших и вкусных плодов каждый сезон.
Что обязательно сделать с яблонями осенью, чтобы они обильно родили и не болели
Глубокая уборка сада. Начните с тщательной уборки опавших листьев и плодов под деревьями. В них зимуют споры грибковых заболеваний и вредители. Все собранное лучше сжечь, а не класть в компост.
Обрезка сухих и больных ветвей. Удалите сухие, поврежденные и лишние ветви. Это улучшает вентиляцию, уменьшает риск заболеваний и облегчит доступ солнца к плодам в будущем сезоне.
Обработка от болезней и вредителей. После опадания листьев проведите профилактическое опрыскивание 5% раствором мочевины или 3% раствором медного купороса. Это обеззараживает кору, уничтожает грибки и патогенные организмы.
Побелка. Белить стволы нужно не только для эстетики — это защита от морозов и вредителей. Состав раствора должен быть таким: известь, медный купорос и клей ПВА для влагостойкости.
Глубокий полив перед заморозками. Если осень сухая, обязательно глубоко полейте яблони, не менее 4 ведер воды под каждое дерево. Это поможет деревьям легче перенести зимний период.
Подкормка фосфорно-калийными удобрениями. Азот осенью под запретом, а вот калий и фосфор — именно то, что нужно. Они укрепляют корневую систему и повышают иммунитет дерева к зимнему холоду.
Мульчирование прикорневой зоны. Можно использовать перегной, торф или сухую траву. Мульча защищает корни от морозов и постепенно насыщает почву питательными веществами.
Почему осенний уход особенно важен для яблонь
Яблони не будут болеть.
Вырастет морозостойкость деревьев.
В будущем сезоне они обрадуют стабильным и богатым урожаем.