ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
126
Время на прочтение
2 мин

Яблони больше не будут болеть и будут давать обильный урожай каждый год: что нужно сделать осенью

Деревья будут давать стабильно высокий урожай больших и вкусных плодов, если осенью сделать это.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как ухаживать за яблонями осенью

Как ухаживать за яблонями осенью / © Freepik

Осень — это решающий период для каждого садовода. Именно в это время закладывается фундамент урожая яблок на следующий год. И если провести несколько простых, но важных действий, ваши яблони будут сильными, не будут болеть и будут давать обильный урожай больших и вкусных плодов каждый сезон.

Что обязательно сделать с яблонями осенью, чтобы они обильно родили и не болели

  • Глубокая уборка сада. Начните с тщательной уборки опавших листьев и плодов под деревьями. В них зимуют споры грибковых заболеваний и вредители. Все собранное лучше сжечь, а не класть в компост.

  • Обрезка сухих и больных ветвей. Удалите сухие, поврежденные и лишние ветви. Это улучшает вентиляцию, уменьшает риск заболеваний и облегчит доступ солнца к плодам в будущем сезоне.

  • Обработка от болезней и вредителей. После опадания листьев проведите профилактическое опрыскивание 5% раствором мочевины или 3% раствором медного купороса. Это обеззараживает кору, уничтожает грибки и патогенные организмы.

  • Побелка. Белить стволы нужно не только для эстетики — это защита от морозов и вредителей. Состав раствора должен быть таким: известь, медный купорос и клей ПВА для влагостойкости.

  • Глубокий полив перед заморозками. Если осень сухая, обязательно глубоко полейте яблони, не менее 4 ведер воды под каждое дерево. Это поможет деревьям легче перенести зимний период.

  • Подкормка фосфорно-калийными удобрениями. Азот осенью под запретом, а вот калий и фосфор — именно то, что нужно. Они укрепляют корневую систему и повышают иммунитет дерева к зимнему холоду.

  • Мульчирование прикорневой зоны. Можно использовать перегной, торф или сухую траву. Мульча защищает корни от морозов и постепенно насыщает почву питательными веществами.

Почему осенний уход особенно важен для яблонь

  • Яблони не будут болеть.

  • Вырастет морозостойкость деревьев.

  • В будущем сезоне они обрадуют стабильным и богатым урожаем.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie