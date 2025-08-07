Яблони больше не будут болеть и будут давать обильный урожай каждый год: что нужно сделать осенью

Осень — это решающий период для каждого садовода. Именно в это время закладывается фундамент урожая яблок на следующий год. И если провести несколько простых, но важных действий, ваши яблони будут сильными, не будут болеть и будут давать обильный урожай больших и вкусных плодов каждый сезон.

Глубокая уборка сада. Начните с тщательной уборки опавших листьев и плодов под деревьями. В них зимуют споры грибковых заболеваний и вредители. Все собранное лучше сжечь, а не класть в компост.

Обрезка сухих и больных ветвей. Удалите сухие, поврежденные и лишние ветви. Это улучшает вентиляцию, уменьшает риск заболеваний и облегчит доступ солнца к плодам в будущем сезоне.

Обработка от болезней и вредителей. После опадания листьев проведите профилактическое опрыскивание 5% раствором мочевины или 3% раствором медного купороса. Это обеззараживает кору, уничтожает грибки и патогенные организмы.

Побелка. Белить стволы нужно не только для эстетики — это защита от морозов и вредителей. Состав раствора должен быть таким: известь, медный купорос и клей ПВА для влагостойкости.

Глубокий полив перед заморозками. Если осень сухая, обязательно глубоко полейте яблони, не менее 4 ведер воды под каждое дерево. Это поможет деревьям легче перенести зимний период.

Подкормка фосфорно-калийными удобрениями. Азот осенью под запретом, а вот калий и фосфор — именно то, что нужно. Они укрепляют корневую систему и повышают иммунитет дерева к зимнему холоду.