Яблони, вишни и груши завалят урожаем: подсыпьте в октябре под деревья эти удобрения

Осенью нужно подготовить деревья к предстоящему сезону. В октябре продолжают подкармливать яблони, груши и вишни, поскольку именно в этот период они формируют почки для дальнейшего развития весной.

Осенняя подкормка плодовых деревьев проводят в середине октября, поскольку она помогает сделать их более устойчивыми к холоду и лучше пережить зиму.

Для подкормки яблонь, груш и вишен осенью рекомендуется выбирать следующие удобрения:

Перегной – он улучшает структуру почвы и обеспечивает дерево всеми необходимыми питательными веществами. Под молодые деревья нужно не менее 30 кг перегноя, а для взрослых – до 50 кг. Фосфорно-калийные удобрения – для яблонь и груш требуется 300 г суперфосфата и 200 г сульфата калия. Эти удобрения можно смешать с перегноем, затем внести под деревья. Для вишни разведите 2 столовых ложки сульфата калия и 3 столовых ложки суперфосфата в 10 л воды. Под каждое дерево нужно не менее 4 ведер. Навоз – его вносят в ствольные круги, а затем мульчируют сеном. Под каждое дерево нужно не менее 5 кг навоза. Комплексные удобрения – в магазинах продаются специальные комплексные удобрения для подкормки плодовых деревьев именно осенью.

После внесения удобрений обязательно замульчивайте деревья сеном или скошенной травой.

Дополнительно яблони и груши в октябре можно полить следующими удобрениями:

Селитра – на 10 литров кипятка нужно до 50 г селитры. Оставьте раствор, чтобы он остыл, а затем поливайте деревья у основания ствола. Медный купорос – в 10 литрах воды растворите 100 г купороса, а затем опрыскайте жидкостью груши и яблони со всех сторон. Дождитесь полного опадания листьев. Йод – в 10 литрах воды растворите 10 капель йода, полейте деревья у корня. Не забудьте замульчировать сеном.

А вот для вишен, черешней и слив в октябре дополнительно доступны подкормки из кальция. Прикорневую зону можно присыпать молотой яичной скорлупой или доломитовой мукой. На каждое дерево нужно примерно 500 г молотой скорлупы или 8 стаканов муки. Также подходит хлористый калий. Он способствует развитию и росту деревьев. Для молодых слив, вишен и черешней подойдет 1 стакан такого удобрения, а для взрослых уже нужно 2 стакана.

Не рекомендуется использовать свежий навоз, поскольку в нем много азота, который может препятствовать переходу ягодных деревьев в зимнюю спячку.

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