Яд на тарелке: ученые назвали самый популярный в мире продукт, который может быть опасным

Это картофель фри, который давно стал одним из самых любимых блюд в мире. Его подают в кафе, ресторанах быстрого питания и часто готовят дома. Хрустящая корочка и яркий вкус делают этот продукт очень популярным среди взрослых и детей. Однако ученые и врачи все чаще предупреждают: регулярное употребление картофеля фри может серьезно навредить организму. Причина не только в большом количестве растительного масла, но и в опасных веществах, которые образуются при жарке.

Почему картофель фри называют опасным

Во время обжаривания картофеля при высоких температурах образуется вещество, называемое акриламидом. Именно оно вызывает наибольшее беспокойство у ученых. Специалисты объясняют, что чрезмерное накопление акриламида в организме может оказывать негативное влияние на нервную систему и повышать риск развития серьезных заболеваний.

Картофель фри содержит очень много жира, соли и быстрых углеводов. Поэтому блюдо становится чрезвычайно калорийным. Регулярное употребление такой пищи может способствовать ожирению, проблемам с сердцем, повышенному давлению и нарушению обмена веществ.

Почему особенно опасен фастфуд

В заведениях быстрого питания растительное масло часто используют много раз подряд. Из-за многократного нагревания в нем образуются вредные соединения, которые еще больше ухудшают качество продукта.

Именно поэтому домашний картофель, приготовленный в духовке, считается значительно безопаснее магазинного фастфуда.

Врачи советуют не делать такую пищу частью ежедневного рациона. Употреблять картофель фри следует лишь изредка и в небольших количествах. Особенно осторожными следует быть людям с лишним весом, диабетом или проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Чем можно заменить картофель фри

Более полезной альтернативой считается картофель, запеченный в духовке с минимальным количеством растительного масла.

Также хорошим вариантом могут быть овощи на гриле или домашние картофельные кусочки, обжаренные без погружения в растительное масло.

Если вы любите жареный картофель, не стоит пережаривать его до темно-коричневого цвета, ведь именно в зажаренной корочке накапливается больше всего вредных веществ. Кроме того, важно использовать свежее масло и не перегревать его.

