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Категория
Разное
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Ядерный удар и 27 лет войны: "Нострадамус Америки" напугал жутким пророчеством до 2028 года

Исследователь древних пророчеств Джон Хог предупредил о высоком риске ядерных ударов, глобальном экономическом крахе и продолжающейся мировой войне уже в ближайшие годы.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Ядерный взрыв

Ядерный взрыв / © pexels.com

Человек, которого называют «нострадамусом Америки», поделился тревожными предсказаниями на ближайшие годы: по его словам, человечество может столкнуться с ядерными нападениями, 27-летней войной и масштабным экономическим крахом.

Об этом сообщает The Sun.

Джон Хог посвятил много лет анализу древних текстов Мишеля де Ностра-Дам (известного как Нострадамус) и издал ряд книг на эту тему. Исследователь утверждает, что в своих прогнозах руководствуется наследием покойного французского астролога.

По словам Хога, угроза глобальной ядерной катастрофы сейчас значительно ближе, чем когда-либо ранее. Отдельно он оценил и возможность радикальных военных шагов со стороны Вашингтона.

«Трамп имеет 50 на 50 по поводу осуществления ядерного удара по Ирану», — заявил «американский Нострадамус».

Исследователь уверен, что период к 2028 году станет критическим испытанием для всей мировой безопасности и экономики.

Ранее мы писали о том, что жуткое пророчество Нострадамуса начинает сбываться: его предсказание 500-летней давности пугает. На этот раз приверженцы его теорий считают, что один из катренов, написанных почти 500 лет назад, может касаться искусственного интеллекта и возможных катастрофических последствий его развития.

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