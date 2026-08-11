Ядовитый чай прямо с обочины: почему нельзя заваривать это растение (фото)

Амвросия / © pexels.com

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В сезон цветения амброзии в Сети снова распространяются советы использовать это растение для приготовления чая и других домашних средств. В то же время амброзия не относится к лекарственным растениям, а ее употребление внутрь может представлять риск для здоровья.

Об этом пишет egeszsegkalauz.

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Речь идет об амброзии полинолисту (Ambrosia artemisiifolia) — растении, которое хорошо известно как один из сильнейших сезонных аллергенов. Несмотря на это, в социальных сетях и онлайн-форумах можно встретить рекомендации готовить из него настои или использовать растение для лечения воспалений, менструальных болей или проблем с кожей.

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Однако научных доказательств безопасности такого применения нет.

Амвросия / © Credits

Чем опасна амброзия

Пыльца амброзии является мощным аллергеном. У чувствительных людей он может вызывать насморк, чихание, заложенность носа, зуд и слезотечение. В отдельных случаях аллергия сопровождается симптомами со стороны нижних дыхательных путей, в частности свистящего дыхания и астматическими проявлениями.

Поэтому употребление амброзии в виде домашнего чая особенно нежелательно для людей, имеющих аллергию на ее пыльцу.

Особую проблему составляют данные токсикологических исследований. В опытах на крысах длительное употребление листьев амброзии демонстрировало токсическое воздействие и было связано с поражением печени и почек. Эти результаты нельзя автоматически переносить на людей, однако они являются дополнительным доводом против самостоятельного употребления растения.

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Еще один риск — неизвестный состав домашнего средства. Содержание различных веществ в растении может отличаться в зависимости от его части, стадии развития, условий выращивания, сбора и хранения.

Если амброзию собирают у дороги или на обработанном участком химикатами, к этому добавляется риск загрязнения растения посторонними веществами.

Амброзия не является лекарством от аллергии.

Отдельно следует различать само растение и препараты, которые используют в аллергологии.

В медицине существуют стандартизированные лекарственные средства, содержащие аллергенные экстракты Ambrosia artemisiifolia. Их могут применять, в частности, при аллерген-специфической иммунотерапии аллергического ринита и конъюнктивита.

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Однако такие препараты не имеют ничего общего с чаем из листьев амброзии. В лекарственных средствах контролируются состав, концентрация, чистота, дозировка и способ применения. Домашний настой таких характеристик нет.

Поэтому тот факт, что отдельные компоненты растения могут использоваться в фармацевтических препаратах, не означает, что растение можно безопасно употреблять.

Почему не стоит доверять советам по соцсетям

Советы по «лечебным» свойствам амброзии часто основываются на личном опыте или народной медицине, а не на качественных клинических исследованиях.

Само по себе утверждение, что кому стало лучше после употребления определенного чая, не доказывает его эффективности. Для оценки безопасности и лечебного действия растительных препаратов требуются контролируемые исследования.

Специалисты также напоминают: натуральное происхождение вещества не означает, что оно автоматически безопасно. Природные вещества могут быть аллергенными, токсичными или взаимодействовать с лекарственными препаратами.

Так что амброзию не следует использовать для приготовления домашнего чая или других средств для внутреннего употребления.

Если речь идет о лечении аллергии или других симптомов, безопаснее обратиться к врачу или фармацевту и использовать средства, эффективность и безопасность которых подтверждены.

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