Ягоды будут мелкими и кислыми: чем нельзя подкармливать малину

Чем нельзя подкармливать малину / © Associated Press

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Малиновые кусты достаточно прихотливы, поэтому за ними нужно правильно ухаживать, чтобы получить из них большие и сладкие ягоды. Их необходимо правильно подкармливать, чтобы не потерять будущий урожай. Есть такие удобрения, которые ни в коем случае нельзя вносить весной, иначе ягоды будут мелкими и кислыми или вообще завязи может не быть. Рассказываем, чем нельзя подкармливать малину, а какие удобрения будут для кустов самыми лучшими.

Какие удобрения нельзя использовать для подкормки малины

Азотные удобрения нужно вносить с осторожностью весной, потому что они повышают кислотность почвы. А осенью ими вообще нельзя подкармливать кусты. Такая подкормка провоцирует рост новых побегов, что приведет к гибели культуры, когда ударят морозы.

Калийные удобрения, содержащие хлор. Малина очень плохо воспринимает это вещество, поэтому от такой подкормки лучше отказаться, иначе кусты засохнут.

Смесь минеральных и органических удобрений. Нельзя вносить вместе такую подкормку. Надо выдержать интервал в 10-15 дней, если вы внесли одно из этих удобрений. Иначе ягоды вырастут мелкими и невкусными или завязь будет просто осыпаться.

Какими удобрениями нужно подкармливать малину весной

Настой коровяка или конского навоза. Чтобы приготовить подкормку для малины, нужно заполнить навозом одну треть ведра и залить доверху водой. Накройте ведро крышкой и поставьте настаиваться в теплое место на семь дней. Необходимо ежедневно перемешивать настой. Через неделю удобрение можно разводить водой в пропорции 1:10 соответственно и поливать малину из расчета ведро на 1 м2.

Перегной. Если есть перегной, пролежавший год и более, его можно рассыпать между кустами из расчета ведро на 1 м2 и перемешать с землей. Важно знать: нельзя подкармливать малину свежим навозом, потому что он будет перегнивать и выделять большое количество тепла, которое просто сожжет корни. Кроме того, навоз будет привлекать вредителей, живущих в земле.

Эксперты говорят, что малину лучше «недокормить», чем «перекормить», потому что избыток удобрений может обжечь корневую систему культуры. Малинник может засыхать, завязь будет осыпаться и урожая не будет.