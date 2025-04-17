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Ягоды будут мелкими и кислыми: чем нельзя подкармливать малину
Малина — одна из самых вкусных и полезных ягод, поэтому растет на приусадебном участке каждого украинского хозяина. Однако не все знают, какие удобрения категорически не подходят этой культуре.
Малиновые кусты достаточно прихотливы, поэтому за ними нужно правильно ухаживать, чтобы получить из них большие и сладкие ягоды. Их необходимо правильно подкармливать, чтобы не потерять будущий урожай. Есть такие удобрения, которые ни в коем случае нельзя вносить весной, иначе ягоды будут мелкими и кислыми или вообще завязи может не быть. Рассказываем, чем нельзя подкармливать малину, а какие удобрения будут для кустов самыми лучшими.
Какие удобрения нельзя использовать для подкормки малины
Азотные удобрения нужно вносить с осторожностью весной, потому что они повышают кислотность почвы. А осенью ими вообще нельзя подкармливать кусты. Такая подкормка провоцирует рост новых побегов, что приведет к гибели культуры, когда ударят морозы.
Калийные удобрения, содержащие хлор. Малина очень плохо воспринимает это вещество, поэтому от такой подкормки лучше отказаться, иначе кусты засохнут.
Смесь минеральных и органических удобрений. Нельзя вносить вместе такую подкормку. Надо выдержать интервал в 10-15 дней, если вы внесли одно из этих удобрений. Иначе ягоды вырастут мелкими и невкусными или завязь будет просто осыпаться.
Какими удобрениями нужно подкармливать малину весной
Настой коровяка или конского навоза. Чтобы приготовить подкормку для малины, нужно заполнить навозом одну треть ведра и залить доверху водой. Накройте ведро крышкой и поставьте настаиваться в теплое место на семь дней. Необходимо ежедневно перемешивать настой. Через неделю удобрение можно разводить водой в пропорции 1:10 соответственно и поливать малину из расчета ведро на 1 м2.
Перегной. Если есть перегной, пролежавший год и более, его можно рассыпать между кустами из расчета ведро на 1 м2 и перемешать с землей. Важно знать: нельзя подкармливать малину свежим навозом, потому что он будет перегнивать и выделять большое количество тепла, которое просто сожжет корни. Кроме того, навоз будет привлекать вредителей, живущих в земле.
Эксперты говорят, что малину лучше «недокормить», чем «перекормить», потому что избыток удобрений может обжечь корневую систему культуры. Малинник может засыхать, завязь будет осыпаться и урожая не будет.