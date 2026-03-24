Ягоды некуда будет девать: чем подкормить клубник, чтобы собрать обильный урожай сладких плодов

Щедрый урожай клубники — это результат правильного весеннего ухода. Если дать растениям хороший старт, они отблагодарят обильным плодоношением.

Чем подкормить клубнику весной

Чем подкормить клубнику весной / © Pixabay

Весна — ключевой период для клубники. Именно в это время закладывается будущий урожай: размер ягод, их сладость и количество. Многие огородники недооценивают значение весенней подкормки, а зря, ведь правильные удобрения способны буквально оживить кусты после зимы и дать невероятный результат.

Почему весенняя подкормка так важна для кустов клубники

После зимы клубника истощена и требует восстановления. Если дать ей правильное питание на старте, растение:

  • быстрее наращивает листву;

  • формирует больше цветоносов;

  • дает большие и сладкие ягоды.

Главное, не просто подкормить, а сделать это правильно и вовремя.

Какая лучшая подкормка для клубники весной

  • Перегной или компост. Это базовое удобрение для клубники. Оно улучшает структуру почвы, удерживает влагу, обеспечивает длительное питание. Достаточно разложить тонкий слой вокруг кустов.

  • Древесный пепел. Незаменим для формирования сладких ягод. Зола содержит калий, повышает сахаристость плодов, укрепляет растения. Его можно рассыпать под кустами или растворить в воде для полива.

  • Дрожжевая подкормка. Популярный народный метод, стимулирующий рост кустов. Дрожжи активизируют микрофлору почвы, способствуют развитию корней, улучшают усвоение питательных веществ. Важно использовать такую подкормку нечасто — до двух раз за сезон.

  • Настой крапивы. Естественный источник азота и микроэлементов. Такой настой стимулирует рост зеленой массы, повышает иммунитет растений, помогает формировать сильные кусты.

  • Комплексное минеральное удобрение. Когда появляются бутоны, важно добавить калий и фосфор, именно они отвечают за урожай и вкус ягод.

