Ягоды некуда будет девать: чем подкормить клубник, чтобы собрать обильный урожай сладких плодов
Щедрый урожай клубники — это результат правильного весеннего ухода. Если дать растениям хороший старт, они отблагодарят обильным плодоношением.
Весна — ключевой период для клубники. Именно в это время закладывается будущий урожай: размер ягод, их сладость и количество. Многие огородники недооценивают значение весенней подкормки, а зря, ведь правильные удобрения способны буквально оживить кусты после зимы и дать невероятный результат.
Почему весенняя подкормка так важна для кустов клубники
После зимы клубника истощена и требует восстановления. Если дать ей правильное питание на старте, растение:
быстрее наращивает листву;
формирует больше цветоносов;
дает большие и сладкие ягоды.
Главное, не просто подкормить, а сделать это правильно и вовремя.
Какая лучшая подкормка для клубники весной
Перегной или компост. Это базовое удобрение для клубники. Оно улучшает структуру почвы, удерживает влагу, обеспечивает длительное питание. Достаточно разложить тонкий слой вокруг кустов.
Древесный пепел. Незаменим для формирования сладких ягод. Зола содержит калий, повышает сахаристость плодов, укрепляет растения. Его можно рассыпать под кустами или растворить в воде для полива.
Дрожжевая подкормка. Популярный народный метод, стимулирующий рост кустов. Дрожжи активизируют микрофлору почвы, способствуют развитию корней, улучшают усвоение питательных веществ. Важно использовать такую подкормку нечасто — до двух раз за сезон.
Настой крапивы. Естественный источник азота и микроэлементов. Такой настой стимулирует рост зеленой массы, повышает иммунитет растений, помогает формировать сильные кусты.
Комплексное минеральное удобрение. Когда появляются бутоны, важно добавить калий и фосфор, именно они отвечают за урожай и вкус ягод.