Яичная скорлупа отмоет устаревший жир из сковороды: хитрость, о которой мало кто знает

Яичная скорлупа для мытья посуды / © pexels.com

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Украинская блоггерша Ирина Денисенко поделилась рецептом домашнего средства, для которого нужны только два доступных компонента. Такой способ может стать альтернативой готовым чистящим порошкам, если использовать его на поверхностях, которые не боятся абразивов.

Как приготовить средство для мытья посуды из яичной скорлупы

Для домашней смеси понадобятся:

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яичная скорлупа;

4 столовые ложки пищевой соды.

Скорлупу необходимо предварительно подготовить. Сначала ее проваривают в кипящей воде около 5 минут, затем промывают под проточной водой и высушивают в духовке. Когда она станет сухой и хрупкой, ее будет легче измельчить.

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Следующий шаг — превратить скорлупу в мелкую крошку с помощью блендера. К ней добавляют пищевую соду и снова тщательно измельчают компоненты, чтобы получить однородную смесь.

Готовый порошок можно использовать для очищения посуды от жирового налета и других стойких загрязнений.

Как отмыть устаревший жир из сковороды

Чтобы использовать домашнее средство, сначала смочите загрязненную поверхность теплой водой. Нанесите небольшое количество смеси на губку и осторожно потрите участки, где накопился жир. После очищения тщательно промойте посуду водой, чтобы удалить остатки порошка.

Измельченная скорлупа действует как механический абразив: ее жесткие частицы помогают отделять загрязнения во время трения. Пищевая сода используется в быту для чистки кухонных поверхностей.

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Если жир стар и сильно пригорел, процедуру может потребоваться повторить. В то же время, результат зависит от типа загрязнения, материала посуды и того, насколько давно образовался налет.

Важно: не используйте смесь на посуде с антипригарным покрытием, деликатных поверхностях или легко поцарапанных материалах. Абразивные частицы могут повредить защитный слой. Для такой посуды лучше выбирать средства, рекомендованные изготовителем.

Почему следует хранить яичную скорлупу

Вместо того, чтобы сразу выбрасывать скорлупу, ее можно использовать для различных хозяйственных нужд. В частности, измельченная скорлупа может быть компонентом домашних чистящих смесей, а также применяться в садоводстве как источник кальция для почвы.

Однако перед использованием важно учитывать предназначение и свойства материала. Для мытья посуды скорлупу нужно хорошо очистить и высушить, а готовую смесь хранить в закрытой сухой емкости.

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Такой лайфгак помогает дать кухонным отходам второе применение. Однако перед очисткой дорогой или деликатной посуды следует проверить средство на незаметном участке или воспользоваться рекомендованным производителем способом ухода.

FAQ

Можно ли отмыть старый жир яичной скорлупой?

Измельченная скорлупа может помочь механически удалить часть жирового налета, особенно в сочетании со средством для мытья посуды или содой. Эффективность зависит от степени загрязнения и материала поверхности. Смесь не гарантирует полного удаления сильно пригоревшего жира.

Безопасно ли использовать яичную скорлупу для чистки сковородок?

Это зависит от покрытия сковороды. Для обычной посуды, устойчивой к абразивной очистке, смесь можно попробовать с осторожностью. Для сковородок с антипригарным покрытием ее лучше не использовать, поскольку твердые частицы могут оставить царапины.

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