Как узнать, какой цвет помады вам подходит: пять ключевых правил идеального выбора

Сделать правильный выбор помады не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ведь нужно учитывать цвет волос, глаз, оттенок кожи, форму губ и даже возраст.

Какой цвет помады подходит русым, блондинкам, шатенкам, брюнеткам или рыжим

Существуют общие правила, которые необходимо соблюдать:

блондинкам со светлой кожей подойдут нежно-розовый, красный, пурпурно-розовый оттенки;

а вот блондинки со смуглой кожей могут смело подбирать любые карамельные оттенки, а также лососевый, терракотовый, бронзовый, цвет охры;

обладательницам темного цвета волос и светлой кожи лучше подойдут вишневые, красные, сливовые, ярко-розовые оттенки;

а вот брюнетки со смуглой кожей могут выбирать золотисто-бежевый, терракотовый и бронзовый оттенки;

шатенкам со средне-светлой кожей наиболее подходит помада пыльно-розовая, лососевая, бежевая или коралловая;

рыжим девушкам следует обратить внимание на терракотовые, лососевые или коралловые оттенки.

Как подобрать помаду по цвету глаз

При выборе помады цвет глаз играет не менее немаловажную роль. А потому на него следует обращать внимание.

Если говорить о том, какая помада подходит для карих глаз, то нужно выбирать светло-розовый, насыщенный красный оттенок с легким коричневым подтоном.

Зеленоглазым лучше подойдут глубокие розовые цвета, можно выбирать также терракотовые оттенки.

Обладательницам голубых глаз следует обратить внимание на вишневую или красную помаду.

А вот сероглазым лучше всего подходят сливовые или бежевые цвета.

Как узнать, какой цвет помады подходит по цветотипу

Как узнать, какой цвет помады подходит по цветотипу / Фото: Фото из открытых источников

В сочетании цветов важно помнить об одном правиле: тёплые оттенки комбинируются с тёплыми, а холодные с холодными. И этот принцип лучше работает именно при выборе помады. Специалисты выделяют только три основных подтона. В то же время важно не путать подтон со смуглостью.

Холодный подтон

Если ваша кожа имеет голубой, красный или розовый оттенок, быстро краснеет, а вены на внутренней стороне запястья синего цвета, у вас холодный подтон. Также к такой коже лучше подходят не золотые, а серебряные украшения. Обладательницам такого подтона и светлой кожи следует остановиться на помаде сливового, вишневого, фиолетового, малинового, пурпурного цвета. Также вам подойдут все чудесные оттенки.

Смуглая кожа также может иметь холодный подтон, особенно, если на ней выделяются клюквенные или розовые цвета. Таким девушкам следует обратить внимание на рубиновую или винную помаду.

Теплый подтон

Если ваша кожа отличается желтым, золотистым или оливковым оттенком, а вены на внутренней стороне запястья зеленоватые или голубые, ваш подтон теплый. Такая кожа легко загорает, ей больше подходят золотые украшения.

Обладательницам темной и сильно загорелой кожи лучше выбрать медные или бронзовые оттенки помады. А для светлой кожи лучшими вариантами станут пыльная роза, нежный персик, красный с оранжевым оттенком.

Нейтральный подтон

Бывает такое, что невозможно отнести цвет своей кожи к определенному подтону. Таким девушкам подойдут практически любые оттенки помады: от насыщенного красного и нежно розового до экстравагантного синего.

Как выбрать помаду по форме и размеру губ

Это один из главных факторов. Хотя помада должна сочетаться с цветом глаз и волос, подтоном кожи, но вы наносите ее на губы, поэтому именно на них будут обращать особое внимание. Если неправильно подобрать цвет, губы могут казаться тоньше, чем есть на самом деле, и наоборот.

Для тонких губ специалисты рекомендуют подбирать нейтральные оттенки. А вот с яркими цветами нужно работать как можно аккуратнее. Контур обязательно растушевывайте, над губами используйте хайлайтер. Тогда они будут выглядеть более пышно. Темные насыщенные цвета делают тонкие губы еще тоньше.

Обладательницам объемных губ не следует наносить неоновые помады, помады с глянцевой структурой, слишком яркие оттенки. А вот нежные кремовые и матовые помады подходят идеально. Однако они не должны быть слишком бледными.

Какая помада подходит по возрасту

Молодым девушкам часто подходит все. Это именно то время, когда следует экспериментировать и подбирать разные оттенки. К 30 годам женщина уже понимает, чего хочет добиться от макияжа, поэтому начинает ориентироваться на подтон кожи, цвет волос и глаз. В этом возрасте следует добавить увлажнение.

Зрелым барышням совсем не подходят перламутровые и блестящие помады, слишком яркие оттенки.

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