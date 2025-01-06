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Якраз или як раз: как правильно писать это слово на украинском языке

Якраз или як раз: как правильно писать это слово на украинском языке

Фото: pixabay.com

Часто люди путают написание этих слов.

Часто в украинском языке используют два варианта написания слова як раз – вместе и отдельно. Однако не все знают, как правильно использовать эти слова в языке и когда именно.

В соответствии с правилами украинского правописания, якраз является наречием, который отвечает на вопрос когда? и уточняет, когда происходит действие.

Как раз – отдельное написание слов допускается когда в словосочетании соединены частица (как) и числитель (раз).
Например:

  • Могу предложить рецепт, как раз и навсегда избавиться от привычки есть много сладкого
  • Бабушка знала как раз и навсегда избавиться от ангины

Как еще можно заменить слово "якраз"

  • Якраз у той час - саме тоді (тепер), саме під той час
  • Якраз вчасно - саме враз
  • Уповні достатньо - якраз досить
  • У саму пору - якраз на часі
  • У самий раз - в акурат, якраз, саме в час, саме враз, учасно, упору, у міру, саме добре
  • Рівно о другій годині - саме (якраз) о другій
  • Повністю (цілком) віддаватися якійсь справі - якраз
  • Не багато не мало - якраз, копійка в копійку

Раньше мы писали, как правильно обращаться к чужим детям на украинском языке.

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