Якраз или як раз: как правильно писать это слово на украинском языке

Часто люди путают написание этих слов.
Часто в украинском языке используют два варианта написания слова як раз – вместе и отдельно. Однако не все знают, как правильно использовать эти слова в языке и когда именно.
В соответствии с правилами украинского правописания, якраз является наречием, который отвечает на вопрос когда? и уточняет, когда происходит действие.
Как раз – отдельное написание слов допускается когда в словосочетании соединены частица (как) и числитель (раз).
Например:
- Могу предложить рецепт, как раз и навсегда избавиться от привычки есть много сладкого
- Бабушка знала как раз и навсегда избавиться от ангины
Как еще можно заменить слово "якраз"
- Якраз у той час - саме тоді (тепер), саме під той час
- Якраз вчасно - саме враз
- Уповні достатньо - якраз досить
- У саму пору - якраз на часі
- У самий раз - в акурат, якраз, саме в час, саме враз, учасно, упору, у міру, саме добре
- Рівно о другій годині - саме (якраз) о другій
- Повністю (цілком) віддаватися якійсь справі - якраз
- Не багато не мало - якраз, копійка в копійку
Раньше мы писали, как правильно обращаться к чужим детям на украинском языке.
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