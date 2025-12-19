- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 2 мин
Январь 2025: рабочие дни, выходные и праздники в Украине — будут ли украинцы дополнительный отдых
Январь открывает новый год и традиционно воспринимается как время празднования и зимнего отдыха. Сколько дней у украинцев будет для отдыха в январе 2026 года — узнаете из нашего материала.
Январь — это месяц, когда зимние праздники продолжают вдохновлять теплые встречи, отдых с семьей и первые планы на новый год. После активных новогодних праздников украинцы возвращаются к работе, но в месяце есть несколько знаковых дат, формирующих характерную зимнюю атмосферу.
Январь 2026: сколько рабочих и выходных дней
Январь 2026 года будет традиционно насчитывать 31 календарный день, среди которых 22 — рабочие, а 9 — выходные (субботы и воскресенья).
То есть получается, что украинцы будут работать 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января. А будут отдыхать 3 и 4, 10 и 11, 17 и 18, 24 и 25, 31 января.
Международные и государственные праздники в январе 2026 года: календарь, который и когда празднуем
1 января — Новый год; Всемирный день мира; День общественного достояния;
4 января — Всемирный день азбуки Брайля;
10 января — День метро;
11 января — Всемирный день Спасибо;
12 января — День украинского политзаключенного;
17 января — Международный день детей-изобретателей;
18 января — Всемирный день снега;
20 января — День чествования защитников Донецкого аэропорта; День Автономной Республики Крым;
21 января — Международный день объятий;
22 января — День Соборности Украины;
24 января — День внешней разведки Украины; Международный день просвещения;
26 января — Международный день таможенника; День работника контрольно-ревизионной службы Украины;
27 января — Международный день памяти жертв Холокоста;
28 января — Международный день защиты персональных данных;
29 января — День памяти героев Крут;
31 января — Международный день ювелира.
В январе в выходные остаются только привычные субботы и воскресенья. Следует заметить, что 1 января, ранее считавшийся официальным праздничным днем, после введения военного положения в Украине больше не предоставляется как дополнительный выходной согласно Закону об организации трудовых отношений в военное время. В 2026 году эта дата выпадает на четверг, поэтому работникам придется отработать полную рабочую неделю.