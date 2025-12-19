Январь 2025: рабочие дни, выходные и праздники в Украине / © unsplash.com

Январь — это месяц, когда зимние праздники продолжают вдохновлять теплые встречи, отдых с семьей и первые планы на новый год. После активных новогодних праздников украинцы возвращаются к работе, но в месяце есть несколько знаковых дат, формирующих характерную зимнюю атмосферу.

Январь 2026: сколько рабочих и выходных дней

Январь 2026 года будет традиционно насчитывать 31 календарный день, среди которых 22 — рабочие, а 9 — выходные (субботы и воскресенья).

То есть получается, что украинцы будут работать 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января. А будут отдыхать 3 и 4, 10 и 11, 17 и 18, 24 и 25, 31 января.

Международные и государственные праздники в январе 2026 года: календарь, который и когда празднуем

1 января — Новый год ; Всемирный день мира; День общественного достояния;

4 января — Всемирный день азбуки Брайля;

10 января — День метро;

11 января — Всемирный день Спасибо;

12 января — День украинского политзаключенного;

17 января — Международный день детей-изобретателей;

18 января — Всемирный день снега;

20 января — День чествования защитников Донецкого аэропорта; День Автономной Республики Крым;

21 января — Международный день объятий;

22 января — День Соборности Украины ;

24 января — День внешней разведки Украины; Международный день просвещения;

26 января — Международный день таможенника; День работника контрольно-ревизионной службы Украины;

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста ;

28 января — Международный день защиты персональных данных;

29 января — День памяти героев Крут;

31 января — Международный день ювелира.

В январе в выходные остаются только привычные субботы и воскресенья. Следует заметить, что 1 января, ранее считавшийся официальным праздничным днем, после введения военного положения в Украине больше не предоставляется как дополнительный выходной согласно Закону об организации трудовых отношений в военное время. В 2026 году эта дата выпадает на четверг, поэтому работникам придется отработать полную рабочую неделю.