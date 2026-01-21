Как подкормить огород в январе 2026 / © Pixabay

Растения нуждаются в подкормке не меньше зимой, чем весной. Проблема лишь в том, что в холодное время года мы обычно не выращиваем культуру и ждем тепло. Но именно сейчас следует действовать, ведь удобрения должны успеть усвоиться почвой и стать доступным питательным ресурсом для будущих растений.

Особенно важен кальций — незаменимый элемент для овощей, ягод и фруктов. И его можно вносить уже сегодня. А лучший источник кальция — то, что осталось после кухонной работы: яичная скорлупа.

Еще наши бабушки знали этот простой, но эффективный трюк. После приготовления блюд скорлупу не выбрасывают, а сушат, измельчают в порошок с помощью блендера и готовят для подкормки.

Есть несколько способов использования порошка:

Сухое внесение: посыпать порошок на грядке и закрепить его землей. Подходит для условий без морозов. Раствор в воде: порошок растворяют в теплой воде и поливают почву. Особенно полезно при сухих морозах без снежного покрова. Комбинация с золой: перемешайте скорлупу с древесной золой и рассыпьте по грядкам. Эта двойная подкормка делает почву более плодородной и помогает накопить питательные вещества.

Таким образом даже зимой вы можете обеспечить своему огороду дополнительную силу для роста и получить богатый, здоровый урожай уже летом.