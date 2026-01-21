ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
41
Время на прочтение
1 мин

Январь 2026 года: рассыпьте этот секретный продукт по городу — и летом вас ждет рекордный урожай

Подкормка огорода зимой кажется сложной задачей, но ответ часто лежит прямо под рукой. Не спешите выбрасывать этот продукт — он может стать настоящим сокровищем для вашей почвы!

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как подкормить огород в январе 2026 года

Как подкормить огород в январе 2026 / © Pixabay

Растения нуждаются в подкормке не меньше зимой, чем весной. Проблема лишь в том, что в холодное время года мы обычно не выращиваем культуру и ждем тепло. Но именно сейчас следует действовать, ведь удобрения должны успеть усвоиться почвой и стать доступным питательным ресурсом для будущих растений.

Особенно важен кальций — незаменимый элемент для овощей, ягод и фруктов. И его можно вносить уже сегодня. А лучший источник кальция — то, что осталось после кухонной работы: яичная скорлупа.

Еще наши бабушки знали этот простой, но эффективный трюк. После приготовления блюд скорлупу не выбрасывают, а сушат, измельчают в порошок с помощью блендера и готовят для подкормки.

Есть несколько способов использования порошка:

  1. Сухое внесение: посыпать порошок на грядке и закрепить его землей. Подходит для условий без морозов.

  2. Раствор в воде: порошок растворяют в теплой воде и поливают почву. Особенно полезно при сухих морозах без снежного покрова.

  3. Комбинация с золой: перемешайте скорлупу с древесной золой и рассыпьте по грядкам. Эта двойная подкормка делает почву более плодородной и помогает накопить питательные вещества.

Таким образом даже зимой вы можете обеспечить своему огороду дополнительную силу для роста и получить богатый, здоровый урожай уже летом.

Дата публикации
Количество просмотров
41
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie