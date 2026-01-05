Правила рыбалки в январе 2026 года / © pexels.com

ТСН.ua рассказывает, какие ограничения остаются действующими в этом месяце и какие штрафы угрожают игнорируемым их рыбакам.

Запрет на отлов рыбы в зимовальных ямах

Госрыбагентство напоминает: с 1 ноября 2025 года в Украине на большинстве водоемов начал действовать осенне-зимний запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах. Она продлится до начала нерестового периода 2026 года.

Ограничения введены для защиты водных ресурсов и создания благоприятных условий для зимовки рыбы. Территориальные органы Госрыбагентства издали приказы с перечнями и границами зимовальных ям, где рыбалка строго запрещена.

За пределами зимовальных ям ловля рыбы разрешается следующими способами:

на льду — зимними удочками и жердями всех типов;

без льда — нахлыстовыми, донными, поплавочными удочками или спиннингом с природной или искусственной приманкой.

Важно: в период от ледостава до скрещения льда запрещено использовать крючки длиной более 10 мм (от струйки до кончика).

Запрет на отлов раков

Еще одно важное сезонное ограничение — запрет на отлов раков. Она действует потому, что зимой эти животные проходят критически важные этапы своего жизненного цикла: линьку, формирование икры и размножение.

На 2025-2026 годы ограничения следующие:

с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года — на всех рыбохозяйственных водоемах;

с 15 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года — в Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах.

Особое внимание следует уделить широкопалому раку, распространенному в Закарпатье и занесенному в Красную книгу Украины — его отлов запрещен круглый год.

Дополнительные ограничения для рыбаков

Киевский рыбоохранный патруль напоминает: по правилам любительского и спортивного рыболовства:

суточная норма отлова — до 3 кг рыбы и не более 30 раков на одного человека;

ловить можно любыми видами удочек (до 5 крючков на рыбалку) или спиннингом с берега или лодки;

строго запрещены методы, наносящие серьезный вред природе: взрывчатые и токсичные вещества, электроток, колючие снасти, огнестрельное оружие (кроме гарпунных ружей для подводной охоты), промышленные сетки, багрения, гатки, запруды или осушение водоемов.

За нарушение этих правил предусмотрено:

штраф до 680 грн с конфискацией оборудования и выловленной рыбы;

в случае значительного ущерба — уголовная ответственность: штраф от 17 000 до 85 000 грн или ограничение/лишение свободы до 3 лет с конфискацией всего оборудования и рыбы.

Кроме того, нарушитель должен компенсировать ущерб рыбному хозяйству за каждый незаконно выловленный экземпляр. За изготовление, продажу, рекламу или хранение запрещенных орудий лова штраф составляет 1 700 грн.