- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 66
- Время на прочтение
- 2 мин
Январь для рыбаков — месяц штрафов: что запрещено и чем рискуете
Даже зимой рыбалка остается любимым хобби многих украинцев. Однако во время такого досуга важно строго соблюдать законодательство. В январе на большинстве украинских водоемов действуют сезонные запреты, нарушение которых может обернуться серьезным штрафом.
ТСН.ua рассказывает, какие ограничения остаются действующими в этом месяце и какие штрафы угрожают игнорируемым их рыбакам.
Запрет на отлов рыбы в зимовальных ямах
Госрыбагентство напоминает: с 1 ноября 2025 года в Украине на большинстве водоемов начал действовать осенне-зимний запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах. Она продлится до начала нерестового периода 2026 года.
Ограничения введены для защиты водных ресурсов и создания благоприятных условий для зимовки рыбы. Территориальные органы Госрыбагентства издали приказы с перечнями и границами зимовальных ям, где рыбалка строго запрещена.
За пределами зимовальных ям ловля рыбы разрешается следующими способами:
на льду — зимними удочками и жердями всех типов;
без льда — нахлыстовыми, донными, поплавочными удочками или спиннингом с природной или искусственной приманкой.
Важно: в период от ледостава до скрещения льда запрещено использовать крючки длиной более 10 мм (от струйки до кончика).
Запрет на отлов раков
Еще одно важное сезонное ограничение — запрет на отлов раков. Она действует потому, что зимой эти животные проходят критически важные этапы своего жизненного цикла: линьку, формирование икры и размножение.
На 2025-2026 годы ограничения следующие:
с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года — на всех рыбохозяйственных водоемах;
с 15 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года — в Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах.
Особое внимание следует уделить широкопалому раку, распространенному в Закарпатье и занесенному в Красную книгу Украины — его отлов запрещен круглый год.
Дополнительные ограничения для рыбаков
Киевский рыбоохранный патруль напоминает: по правилам любительского и спортивного рыболовства:
суточная норма отлова — до 3 кг рыбы и не более 30 раков на одного человека;
ловить можно любыми видами удочек (до 5 крючков на рыбалку) или спиннингом с берега или лодки;
строго запрещены методы, наносящие серьезный вред природе: взрывчатые и токсичные вещества, электроток, колючие снасти, огнестрельное оружие (кроме гарпунных ружей для подводной охоты), промышленные сетки, багрения, гатки, запруды или осушение водоемов.
За нарушение этих правил предусмотрено:
штраф до 680 грн с конфискацией оборудования и выловленной рыбы;
в случае значительного ущерба — уголовная ответственность: штраф от 17 000 до 85 000 грн или ограничение/лишение свободы до 3 лет с конфискацией всего оборудования и рыбы.
Кроме того, нарушитель должен компенсировать ущерб рыбному хозяйству за каждый незаконно выловленный экземпляр. За изготовление, продажу, рекламу или хранение запрещенных орудий лова штраф составляет 1 700 грн.