Японцы снова удивили: они объяснили, почему не стоит протирать сиденье унитаза туалетной бумагой

В Японии стали появляться жалобы на царапины на сиденьях унитазов. Поэтому компания Toto выпустила необычную инструкцию своим потребителям.

Все началось с того, что в соцсетях появились посты, в которых пользователи жаловались, что унитазы-биде от Toto быстро покрываются царапинами и теряют цвет на пластиковых сиденьях, сообщает upi.com.

Представитель компании пояснил, что сиденья изготавливаются из пластиковой смолы в определенных целях.

"Мы выбрали эту смолу из-за ее устойчивости к моющим средствам и способности образовывать сложные формы", — отметил он.

Он добавил, что регулярное протирание сидений туалетной бумагой приводит к возникновению мелких царапин, которые со временем увеличиваются, задерживают грязь и влекут за собой изменение цвета.

Компания попросила покупателей воздержаться от использования туалетной бумаги для очистки сидений, советуя вместо этого использовать мягкую влажную ткань с разбавленным кухонным моющим средством.

Представитель Toto отметил, что компания исследует возможные альтернативы пластиковой смоле, которые могли бы быть более устойчивыми к царапинам, но "пока нет планов заменять материал".

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