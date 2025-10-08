- Дата публикации
Японки никогда не вытирают пыль — секрет идеально чистой мебели скрыт в маленьком колпачке, добавленном в воду для уборки
Казалось бы, уборка пыли в доме — процесс без конца. Особенно это ощутимо в домах возле оживленных магистралей: пыли хватит, чтобы вытирать ее дважды в день.
Но японские хозяйки давно нашли способ значительно облегчить себе работу. В Японии мебель почти никогда не покрывается пылью — она просто не оседает на поверхности.
Все, что нужно, — протереть мебель и подоконник специальным раствором, и пыль перестанет “прилипать”. Об уборке можно будет забыть несколько недель.
Рецепт прост: на ведро воды для уборки добавьте колпачок бельевого кондиционера — именно он создает защитный слой, отталкивающий пыль.
Для дезинфекции и дополнительной очистки добавьте горсть соли. А чтобы помещение наполнилось приятным ароматом, добавьте пару капель любимого эфирного масла.