Как японцы убирают пыль так, что она долго не возвращается / © unsplash.com

Но японские хозяйки давно нашли способ значительно облегчить себе работу. В Японии мебель почти никогда не покрывается пылью — она просто не оседает на поверхности.

Все, что нужно, — протереть мебель и подоконник специальным раствором, и пыль перестанет “прилипать”. Об уборке можно будет забыть несколько недель.

Рецепт прост: на ведро воды для уборки добавьте колпачок бельевого кондиционера — именно он создает защитный слой, отталкивающий пыль.

Для дезинфекции и дополнительной очистки добавьте горсть соли. А чтобы помещение наполнилось приятным ароматом, добавьте пару капель любимого эфирного масла.