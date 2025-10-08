ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
70
Время на прочтение
1 мин

Японки никогда не вытирают пыль — секрет идеально чистой мебели скрыт в маленьком колпачке, добавленном в воду для уборки

Казалось бы, уборка пыли в доме — процесс без конца. Особенно это ощутимо в домах возле оживленных магистралей: пыли хватит, чтобы вытирать ее дважды в день.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как японцы убирают пыль так, что она долго не возвращается

Как японцы убирают пыль так, что она долго не возвращается / © unsplash.com

Но японские хозяйки давно нашли способ значительно облегчить себе работу. В Японии мебель почти никогда не покрывается пылью — она просто не оседает на поверхности.

Все, что нужно, — протереть мебель и подоконник специальным раствором, и пыль перестанет “прилипать”. Об уборке можно будет забыть несколько недель.

Рецепт прост: на ведро воды для уборки добавьте колпачок бельевого кондиционера — именно он создает защитный слой, отталкивающий пыль.

Для дезинфекции и дополнительной очистки добавьте горсть соли. А чтобы помещение наполнилось приятным ароматом, добавьте пару капель любимого эфирного масла.

Дата публикации
Количество просмотров
70
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie