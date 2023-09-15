Японская диета на 14 дней: минус десять килограмм и увеличение продолжительности жизни + меню

Японская диета – это оригинальная система питания, которая была разработана японскими диетологами. В ее основе лежат продукты, богатые белоком.
Раньше мы писали о том, как сбросить 1 кг за ночь. Если же вы хотите попробовать что-нибудь новое и интересное, обратите внимание на японскую диету.
В чем суть японской диеты: как она работает
Японцы живут дольше и здоровее, чем другие жители платеты Земля. И этот факт уже давно был подкреплен статистикой. Например, в ВОЗ 2018 утверждали, что Япония занимает первое место по продолжительности жизни — в среднем 84,2 года. А еще в этой стране самый низкий уровень ожирения в развитом мире – всего лишь 3% (к примеру, у французов 11%, а у американцев целых 32%). Во многом учёные связывают это с принятыми в этой стране гастрономическими традициями.
Японская диета – это баланс между сытными, вкусными и низкокалорийными продуктами, контроль порций, хоть небольшие, но всегда красиво оформленные блюда. Основная ее суть состоит в том, чтобы поощрить "есть глазами".
Благодаря такому приготовлению и подаче сам процесс пищи растягивается, становится приятным времяпрепровождением, а это значит, что человек в день съедает примерно на 25% меньше калорий.
Согласно исследованиям, проведенным в Медицинском колледже Университета Флориды, употребление всего лишь на 8% меньше калорий в день при умеренной активности может быть вполне достаточно, чтобы увеличить продолжительность жизни. И это говорит только в пользу японской диеты.
Продолжительность японской диеты: сколько килограмм можно сбросить
Традиционная японская диета рассчитывается на 21 день, но включает в себя неделю подготовки и две недели самой диеты. Во внимание чаще всего принимается именно второй этап, ведь результат зависит от него.
Японские диетологи уверяют, что такой режим питания помогает сбросить примерно 5-15 лишних килограммов. Если вы не готовы начинать с двухнедельной диеты, можно поначалу попробовать питаться семь недель. Так вы поймете, подходит ли вам такой формат пищи.
Японская диета на 14 дней: меню на каждый день
- Первый день:
- Завтрак: кофе без молока или зеленый чай.
- Обед: тушеная капуста, два вареных яйца, стакан томатного сока.
- Ужин: отварная рыба 200г.
- Второй день:
- Завтрак: ржаные хлебцы (1 шт) и чашка кофе/чая.
- Обед: отварная рыба 200 г, салат из капусты с растительным маслом 150 г.
- Ужин: стакан кефира и отварная говядина 200 г.
- Третий день:
- Завтрак: пресная галета и чашка кофе/чая.
- Обед: поджаренные кабачки.
- Ужин: 2 яблока.
- Четвертый день:
- Завтрак: свежая морковь, заправленная лимоном.
- Обед: отварная рыба 200 г, томатный сок.
- Ужин: 2 вареных яйца, говядина 200 г, салат из капусты.
- Пятый день:
- Завтрак: свежая морковь, заправленная лимоном.
- Обед: запеченная рыба 200 г, томатный сок.
- Ужин: 200 г любых фруктов, не запрещенных диетой.
- Шестой день:
- Завтрак: кофе или зеленый чай.
- Обед: отварное куриное филе 200 г, томатный сок.
- Ужин: 200 г любых фруктов, не запрещенных диетой.
- Седьмой день:
- Завтрак: кофе или зеленый чай.
- Обед: отварная рыба 200 г, два яблока.
- Ужин: стакан кефира и отварная говядина 200 г.
- Восьмой день:
- Завтрак: кофе или зеленый чай.
- Обед: отварная куриная грудка 200 г, салат из моркови и капусты с растительным маслом 150 г.
- Ужин: 2 отварных яйца, 1 морковка.
- Девятый день:
- Завтрак: 1 свежая морковка, заправленная лимоном.
- Обед: отварная рыба 200 г, томатный сок.
- Ужин: 200 г любых фруктов, не запрещенных диетой.
- Десятый день:
- Завтрак: кофе или зеленый чай.
- Обед: 1 отварное яйцо, 3 морковки, творог 50 г.
- Ужин: 200 г любых фруктов, не запрещенных диетой.
- Одиннадцатый день:
- Завтрак: ржаные хлебцы (1 шт) и чашки кофе/чая.
- Обед: поджаренные кабачки в любом количестве.
- Ужин: 2 вареных яйца, говядина 200 г, салат из сладкого перца и капусты 150 г.
- Двенадцатый день:
- Завтрак: пресная галета и чашка кофе/чая.
- Обед: отваленная говядина 200 г, салат из капусты 150 г.
- Ужин: запеченная рыба 200 г, 1 чайная ложка растительного масла.
- Тринадцатый день:
- Завтрак: кофе или зеленый чай.
- Обед: поджаренная рыба 200 г, томатный сок.
- Ужин: отварная говядина 200 г, салат из капусты 150 г.
- Четырнадцатый день:
- Завтрак: кофе или зеленый чай.
- Обед: отварная рыба 200 г, салат из капусты и растительного масла.
- Ужин: стакан кефира и отварная говядина 200 г.
Дополнительно важно соблюдать правила. В частности, не пропускать прием пищи, пить достаточное количество воды, строго соблюдать меню и по желанию добавить физические нагрузки.
Что можно и нельзя есть на японской диете
В японской диете важно соблюдать четкий регламент продуктов. Поэтому сначала стоит узнать, что можно употреблять, а что нет. Разрешенные продукты:
- натуральный кофе, зеленый чай, вода.
- кефиры, йогурты, молоко, вареные яйца.
- все фрукты, кроме бананов, хурмы, винограда и манго.
- кабачки, баклажаны, морковь, капуста, салат, свекла, сладкий перец, зеленая фасоль, помидоры.
- грибы.
- лосось, свежий тунец, сардины, сельдь, скумбрия, щука, форель, судак.
- курятина и говядина.
- норы и вакаме.
- белый и коричневый рис.
- все растительные масла.
- ржаные хлебцы.
Продукты, которые запрещено есть во время японской диеты:
- сахар и заменители.
- сырые и полусырые яйца.
- картофель и кукурузу.
- семга, палтус, угорь, минога.
- все крупы кроме риса.
- пакетированные соки, алкоголь, газированные напитки.
- десерты, выпечка, торты, хлеб.
- полуфабрикаты.
Важной составляющей японской диеты есть чистая питьевая вода. Ее нужно употреблять 1,5-2 литра в день. Благодаря достаточному количеству жидкости в организме появляется ощущение наполненности, лучше перевариваются животные белки.
Кому не подходит японская диета 14 дней
Японская диета считается достаточно сложной в плане питания. Потому она подходит не всем. Лучше отказаться от нее людям с сахарным диабетом, нарушением работы щитовидной железы, повышенным давлением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, а также во время беременности и вскармливания.