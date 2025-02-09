Японские ученые нашли простой способ, который поможет избавиться от седых волос

Ученые провели исследование на мышах, результаты эксперимента показали, что введение этого антиоксидантного соединения помогло сохранить естественный черный цвет шерсти грызунов.

Антиоксидант лютеолин в большом количестве содержится в сельдерее, брокколи, моркови, луке и болгарском перце. Вещество действует непосредственно на пигментацию волос, а не на его рост или выпадение. Это означает, что он может быть полезен именно для предотвращения появления седых волос.

Хотя исследование проводилось только на грызунах, ученые убеждены, что процессы появления седины у мышей и людей идентичны. Поэтому велика вероятность того, что антиоксидант лютеолин будет иметь такой же эффект и для человека. К тому же это антиоксидантное соединение помогает предупредить еще одну возрастную проблему – облысение.

Как еще предупредить появление седины: рекомендации врачей

Медики рекомендуют употреблять продукты, содержащие витамины группы В. Специалисты отмечают, что недостаток этих витаминов является причиной активного появления седых волос. Не обязательно покупать специальные препараты или биодобавки, можно просто употреблять продукты, содержащие витамины группы В. Наибольшее количество этих полезных компонентов имеют следующие продукты:

орехи;

гречкаа;

фасоль;

спаржа;

картофель;

отруби;

кисломолочные продукты;

яйца;

рыба;

все виды капусты;

зеленые овощи;

субпродукты;

морепродукты.

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