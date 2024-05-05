Яркие орнаменты будут сохранены надолго: как правильно ухаживать за вышиванкой

Для каждого украинца вышиванка – это не просто одежда, а символ истории и культуры родного народа. Поэтому важно правильно ухаживать за вышитыми изделиями, чтобы они дольше сохраняли свою подлинность и яркость.

Как стирать вышиванку, чтобы не испортить

Стирка – важная часть ухода за вышиванку. Оно требует аккуратности и особого внимания, чтобы изделие осталось ярким на долгие годы. Прежде всего, всегда проверяйте, является ли вышивка цветостойкой. Для этого сначала замочите в воде небольшой клочок изделия.

Любую вышиванку специалисты рекомендуют стирать вручную в холодной воде, используя только мягкое моющее средство, подходящее для деликатных тканей. Важно избегать интенсивного трения и выкручивания, потому что они могут испортить ткань и саму вышивку.

Как сушить и гладить вышиванку

После стирки нужно знать, как правильно сушить вышиванку. Лучше разложить изделие на горизонтальной поверхности, положив на чистое полотенце. Так вы избежите деформации ткани и вышивки. Следите, чтобы на ткань не попадали прямые солнечные лучи. Не раскладывайте вышиванку у источников интенсивного тепла. Это может привести к тому, что цвета ее выцветут.

Как утюжить вышиванку? Перед этим процессом обязательно слегка увлажните изделие, чтобы легче разгладить складки и уберечь его от перегрева. Лучше использовать утюг с паром, среднюю или низкую температуру. Непосредственно по вышивке не гладьте, ее лучше накрыть тонкой тканью, чтобы не повредить.

Как хранить вышиванку

Ключевым аспектом ухода за вышиванками является их правильное хранение. Перед этим обязательно убедитесь, что изделие чистое и сухое, поскольку даже из-за незначительной влаги на ткани может появиться плесень. Лучше всего хранить вышиванку в специальных тканевых чехлах, которые изготовлены из такого материала, что позволяет изделию "дышать".

Складывать вышиванки лучше в рулон, чтобы на вышивке не появлялись изломы, которые через некоторое время могут стать постоянными. Время от времени важно проветривать изделия даже если вы не собираетесь их носить. Но избегайте прямых солнечных лучей, чтобы вышивка не выцветала.

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