Яркие украинские фразеологизмы, чтобы заменить русское выражение "доволен как слон"

Довольно часто украинцы пользуются крылатыми изречениями и фразеологизмами. При этом большинство даже не задумывается над тем, что они могут быть русскими. Однако подобрать украинские соответствия совсем не сложно.

Чтобы найти украинский соответствие к крылатой фразе "довольный как слон", попробуем обратиться к русско-украинскому словарю с начала XX века "Практический русско-украинский словарь поговорок" (1929 год) и "Этнографического сборника", в котором помещаются галицко-русские народные присказки (1909 год).

Радость, удовольствие, счастье в украинском древнем фольклоре были присущи только некоторым категориям, а именно детям, сумасшедшим, дуракам, чертям, животным и мертвым. При этом обычно люди говорили об этом с нотками сарказма или иронии.

Если вы хотите заменить крылатую фразу интересным украинским фразеологизмом, можете выбрать один из следующих вариантов:

Так сі тобов тішу, як дідько сухою вербою.

Тішиться, як чорт цвяхом.

Тішиться, як вітер капелюхом.

Тішиться, як дурний онучею.

Тішиться, як німий котятами, а дурний внуцями.

Тішуся, що аж нікуди.

Как мы видим, от украинцев невозможно было дождаться такой же большой и чистой радости, как у слона. Поэтому, если вам не очень нравится вышеупомянутые фразеологизмы, вы всегда можете "тішитися, як дитина" или же создать современное изречение и "радіти, як пес Патрон".

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