Является ли грехом самогоноварения: священник удивил ответом

Выпивка.

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Самоноварение – это прежде всего нарушение закона. Что касается христианской стороны этого дела, то здесь есть свои нюансы.

Об этом рассказал священник Алексей Филюк .

"Если в целях лечебных, например, настаивает в самогонке каштан, чтобы ноги натирать. Если же человек варит водку и напоивает водку всю деревню - то есть грех. Такое нельзя делать. Это соблазн на чужую жизнь, приравнивающийся к убийству. Сколько те самогонщики в селах уничтожили людей",

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Он отмечает: нельзя продавать самогон.

"Грех. Не надо это делать. Немножко для здоровья, это такое... Как вот ноги натереть или грудь...", - добавил священник.

Раньше мы писали о том, как водка может помочь посеять быстро ушедший укроп.