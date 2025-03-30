- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 341
- Время на прочтение
- 1 мин
Является ли грехом самогоноварения: священник удивил ответом
Продача самогона - это соблазн на чужую жизнь.
Самоноварение – это прежде всего нарушение закона. Что касается христианской стороны этого дела, то здесь есть свои нюансы.
Об этом рассказал священник Алексей Филюк .
"Если в целях лечебных, например, настаивает в самогонке каштан, чтобы ноги натирать. Если же человек варит водку и напоивает водку всю деревню - то есть грех. Такое нельзя делать. Это соблазн на чужую жизнь, приравнивающийся к убийству. Сколько те самогонщики в селах уничтожили людей",
Он отмечает: нельзя продавать самогон.
"Грех. Не надо это делать. Немножко для здоровья, это такое... Как вот ноги натереть или грудь...", - добавил священник.
Раньше мы писали о том, как водка может помочь посеять быстро ушедший укроп.