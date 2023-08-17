Является ли слово "однофамілець" суржиком, а если да, чем его заменить: Авраменко ответил

Известный языковед Александр Авраменко рассказал, можно ли употреблять слово "однофамілець".

Как отметил учитель, слово "однофамілець" не суржиковое, его можно найти в украинских словарях.

Как и многие другие слова, это слово образовано из двух частей — "одно" и "фамілець", равно как, например, образованы такие слова как "однокласник", "однодумець".

Вторая часть слова "фамілець" родом из латыни и означает семью.

Как отмечает языковед, "также в нашем языке есть прилагательное "фамільний" — то же, что и "родовий". Например: "фамільний альбом", "фамільне срібло", то есть то, что передается по наследству.

Но, как советует Авраменко, не нужно увлекаться иноязычными словами, если в языке сугубо украинские соответствия. "Согласитесь, "родинний альбом"звучит не хуже, чем "фамільний".

В украинском языке есть замечательный аналог слова "однофамілець" Вместо этого слова можно употреблять синоним "тезкО". Так именно ""тезкО", а не "тёзка". Не все знают, что "тезкО"— это человек не только с одинаковым именем, но и с одинаковой фамилией, то есть "однофамилец".

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