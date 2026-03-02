Яйца будут свежими очень долго: вот как правильно их хранить, чтобы продлить срок годности

Как продлить срок годности яиц / © www.freepik.com/free-photo

Яйца — один из самых популярных продуктов, который всегда есть в холодильнике. Но мало кто задумывается, что их свежесть зависит не только от даты на упаковке, но и от условий хранения. Если создать правильную среду, яйца могут оставаться свежими в несколько раз дольше обычного.

Почему так важно правильно хранить яйца

Яйцо имеет естественную защитную пленку, которая предотвращает быстрое проникновение бактерий. Но неправильное хранение, перепады температур или влага могут быстро разрушить эту оболочку. В результате яйца портятся раньше, теряют запах, вкус и даже могут оказаться опасными для здоровья. Чтобы этого не произошло, важно знать несколько простых правил.

Храните яйца в коробке, а не на дверце холодильника

Многие ставят яйца в специальные формочки на дверце холодильника. Но это — самое плохое место. Дверца постоянно открывается, температура колеблется, а это ускоряет порчу.

Лучшее место — средняя полка холодильника, где температура всегда стабильна. Храните яйца прямо в картонной упаковке — она защищает от света и поглощает лишнюю влагу.

Кладите яйца острым концом вниз

Это маленькое правило значительно продлевает срок свежести. В тупом конце яйца находится воздушная камера. Если яйцо положить острым концом вниз, желток остается по центру, мембрана не разрушается, а во внутрь не попадает лишний воздух.

Так яйца дольше остаются упругими, ароматными и полезными.

Не мойте яйца перед хранением

Мытье разрушает естественную защитную пленку. Если яйцо грязное, просто протрите его сухой салфеткой или вымойте перед приготовлением.

Исключение — если вы приобретаете промышленные яйца, которые уже прошли очистку на производстве. Но даже в этом случае их лучше не мочить дополнительно.

Добавьте немного соли, если храните разбитые яйца

Если вам нужно сохранить разбитые яйца, например, для выпечки или омлета, добавьте щепотку соли и перелейте их в герметичный контейнер.

Соль замедляет развитие микробов и помогает сохранить структуру белка. В холодильнике такие яйца могут стоять 2–3 дня.