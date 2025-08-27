Яйца и лишние калории: что следует знать о завтраке при похудении

Яичница / © unsplash.com

Реклама

Яйца — один из наиболее доступных и полезных продуктов. Они богаты белком, витаминами A, D, E, группы B и холином, поддерживающим работу мозга. Однако диетологи предупреждают: неправильное приготовление и сочетание продуктов могут свести на нет всю пользу.

Об этом пишет Radio Club.

Жаркое масло — повышает калорийность

Обычное яйцо содержит около 70 ккал, но жарка на большом количестве масла почти удваивает калорийность. При интенсивном обжаривании образуются вредные соединения. Лучше варить яйца, готовить омлеты на пару или использовать антипригарную сковороду.

Реклама

Важность желтка

Желток содержит полезные жиры, антиоксиданты и витамины, необходимые для энергичности и обмена веществ. Полный отказ от желтков лишает организм важных нутриентов.

Опасные сочетания

Яйца с беконом, колбасой или майонезом создают калорийный и тяжелый для пищеварения завтрак. Диетологи советуют сочетать их с овощами, зеленью, авокадо или цельнозерновым тостом.

Контроль порций

Омлет из четырех яиц с творогом и маслом может содержать более 500 ккал. Для большинства взрослых достаточно 1 яйца в день или 5-6 яиц в неделю. Людям с сердечно-сосудистыми рисками рекомендуют ограничить порции до 2-3 яиц в неделю.

Напомним, ожесточенные споры о том, стоит ли держать яйца. в холодильнике, распространились соцсетями по всему миру. Одни считают это лишним, другие — вопросом безопасности. Эксперты отмечают, что это зависит от того, мгновения яйца или нет.

Реклама

Только снесенное яйцо имеет естественный защитный слой — кутикулу. Она формируется на поверхности скорлупы и состоит из гликопротеинов, небольшого количества жиров и углеводов. Ее главная задача — предотвращать проникновение бактерий, в том числе сальмонеллы, внутрь.

В большинстве европейских стран, в частности, в Украине, яйца не моют, чтобы сохранить этот природный барьер. Благодаря этому их можно держать при комнатной температуре несколько недель, если кутикула не повреждена. В то же время, это не обеспечивает полной безопасности: защитный слой может быть частично разрушен, и часто это незаметно.

Относительно вареных яиц, их советуют употреблять в течение недели после приготовления, независимо от того, очищены ли они. Блюда из яиц также нужно держать в холодильнике и употреблять не позднее чем через 3–4 дня.

Следовательно, в странах, где яйца моют перед продажей, следует хранить их исключительно в холодильнике. В регионах, где яйца продают немытыми, допускается комнатное хранение, но только при целостности кутикулы. В случае сомнений специалисты советуют отдавать предпочтение охлаждению — это безопаснее как для здоровья, так и для сохранения качества продукта.