Языковое развитие младенцев в лоне матери: исследование показало неожиданную реакцию мозга

Мозг младенцев отреагировал одинаково на иностранный и родной язык, если до этого они слышали его в утробе. А вот ответ на незнакомый иностранный язык отличался от реакции мозга на услышанные ранее языки. Об этом свидетельствуют результаты проведенного недавно исследования. Это поможет лучше понять, как человеческий мозг изучает и обрабатывает язык с раннего возраста.

Исследования опубликовали в журнале Communications Biology.

Как проверяли реакцию новорожденных на иностранный язык?

Исследователям уже было известно, что дети с раннего возраста имеют сигнальные пути в мозге, которые помогают обрабатывать язык и отличаются от таких путей у взрослых. Поэтому они провели эксперимент с участием женщин в восьмом месяце беременности, чтобы выяснить, как опыт в утробе влияет на формирование сигнальных путей для понимания речи. 39 беременным включали короткие истории на родном и одном иностранном языке, в то время как еще 21 женщина была в контрольной группе.

На третий день после рождения детей ученые измеряли у них активность мозга во время того, как включали те же истории на родном языке и на двух иностранных, одна из которых была для детей незнакомой. В контрольной группе реакция мозга детей в истории на родном и обоих иностранных языках отличалась, что подтвердило и предварительные результаты исследований, в которых фиксировали разную мозговую активность в ответ на родной и иностранный языки.

А вот в экспериментальной группе у детей, до рождения слышавших иностранный язык, ответ мозга на родной язык отличался от реакции на совершенно незнакомый иностранный. Особенно заметными были изменения в височной части левой и префронтальной части правого полушарий мозга. Эти участки считают ответственными за обучение и способность распознавать уже знакомые стимулы, например услышанные ранее слова.

