За 15 минут: как сделать кислые мандарины сладкими – секретный японский метод

Мандарины – настоящий символ зимы и Нового года. И становится так досадно, когда покупаешь в магазине эти плоды, а они оказываются кислыми.

Существует один "японский" метод, который поможет в столь неприятной ситуации. Фрукты можно подсластить даже без использования сахара. Проверьте и вы.

Приготовьте ванну для мандарин.

Устройте кислым мандаринам небольшой "спа-салон" и приготовьте для них такую ванну:

нагрейте небольшое количество воды до 40 градусов (она должна быть достаточно горячей, но не обжигайте руки);

положите неочищенные плоды в емкость с водой;

через 10 минут извлеките плоды и сразу переложите в холодную ванну;

оставьте еще на 5 минут.

Как утверждают специалисты, из-за разности температур кислотность должна нейтрализоваться. Процедура такова довольно проста и не требует особых действий. А подождать нужно всего-навсего 15 минут и сладкие мандарины будут готовы.

Положите мандарины в микроволновку

Если вам не хочется ждать даже 15 минут, этот процесс можно ускорить до 30 секунд. Правда, такой способ подойдет только тем, у кого на кухне есть микроволновка. Положите кислый плод в микроволновку, выставьте максимальную мощность и время 30 секунд.

Однако следует запомнить несколько важных нюансов. Прежде всего, чтобы фрукт не взорвался в микроволновке, обязательно сделайте в кожуре проколы или небольшие надрезы. Также дайте мандаринам остыть после процедуры и после этого очищайте.

Обратите внимание, что мандарины после микроволновки действительно станут сладкими, но их вкус несколько изменится, ведь серединка фруктов немного сварится.

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