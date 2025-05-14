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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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За какие 25 копеек можно получить тысячи гривен: как найти ценные монеты

Как продать 25 копеек за большие деньги.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Монеты 25 копеек

Монеты 25 копеек

Среди обычных оборотных монет Украины скрываются настоящие сокровища для нумизматов. Некоторые редкие разновидности 25-копеечных монет могут стоить значительно больше своего номинала, достигая десятков тысяч гривен. Разберемся, какие именно 25 копеек могут принести вам неожиданную прибыль.

Как отмечают эксперты и нумизматы, особую ценность среди 25-копеечных монет составляют определенные отличия в штампах или редкие дефекты чеканки. Основными критериями ценности являются:

  • Год выпуска — некоторые годы выпуска имели ограниченный тираж, что делает эти монеты редкими.

  • Разновидности штампов аверса и реверса. Существуют различные комбинации штампов лицевой и обратной сторон, некоторые из которых крайне редки.

  • Дефекты чеканки. Производственные ошибки, такие как смещения, двойные удары, непрокарбовка, перевертывание элементов, могут значительно увеличить стоимость монеты.

Самые ценные разновидности 25 копеек

25 копеек с уникальными дефектами чеканки

К этой категории относятся монеты с различными производственными ошибками, такими как:

  • Толстый средний зуб тризуба и отсутствие черенков в гроздьях №4 и №8 (для отдельных редких вариантов).

Ценная монета// фото: monety-yagidky.com.ua

Ценная монета// фото: monety-yagidky.com.ua

  • Двойной удар (дважды отчеканенное изображение).

  • Смещение изображения (неправильное расположение элементов).

  • Перевернутый герб.

  • Непрокарбовка элементов.

Цена на такие уникальные экземпляры может быть очень высокой, достигая 20 000 гривен и более, в зависимости от редкости и выраженности дефекта.

25 копеек 1992 года (разновидность «Английский чекан» или 4БАМ)

Главная особенность этой разновидности заключается во вдавленном тризубе на аверсе (обычно он выпуклый) и выпуклом щите. Эта ошибка возникла из-за использования английских штемпелей.

25 копеек 1992 года, разновидность 4Бам — английский чекан // фото: monety-yagidky.com.ua

25 копеек 1992 года, разновидность 4Бам — английский чекан // фото: monety-yagidky.com.ua

В зависимости от состояния цена на аукционах может достигать от 6000 до 15 000 гривен.

25 копеек 1992 года (разновидность 1.11ЖКк-1.5)

Эта разновидность характеризуется:

  • Средний тризуб с острым средним зубом и тонкой верхушкой.

  • Гроздьями №2 и №3 на реверсе с замкнутым кругом.

  • Мелкой насечкой на группе.

  • Обозначением монетного двора «Кк».

Цена может колебаться от 4000 до 8000 гривен и выше, в зависимости от состояния.

25 копеек 2003 года (разновидность 1ЕАм)

Эта монета была отчеканена ограниченным тиражом для годового набора НБУ.

25 копеек 2003 года // фото: monety-yagidky.com.ua

25 копеек 2003 года // фото: monety-yagidky.com.ua

На нумизматических аукционах цена на 25 копеек 2003 года может составлять от 4000 до 7000 гривен, а отдельные экземпляры могут стоить и дороже.

25 копеек 1995 года

Сама по себе монета не имеет особых визуальных отличий, но из-за крайне малого тиража является редкой.

25 копеек 1995 год

25 копеек 1995 год

Цена на аукционах может стартовать от 1000 гривен и достигать 1800 гривен и выше.

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Дата публикации
Количество просмотров
103
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