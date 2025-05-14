За какие 25 копеек можно получить тысячи гривен: как найти ценные монеты

Монеты 25 копеек

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Среди обычных оборотных монет Украины скрываются настоящие сокровища для нумизматов. Некоторые редкие разновидности 25-копеечных монет могут стоить значительно больше своего номинала, достигая десятков тысяч гривен. Разберемся, какие именно 25 копеек могут принести вам неожиданную прибыль.

Как отмечают эксперты и нумизматы, особую ценность среди 25-копеечных монет составляют определенные отличия в штампах или редкие дефекты чеканки. Основными критериями ценности являются:

Год выпуска — некоторые годы выпуска имели ограниченный тираж, что делает эти монеты редкими.

Разновидности штампов аверса и реверса. Существуют различные комбинации штампов лицевой и обратной сторон, некоторые из которых крайне редки.

Дефекты чеканки. Производственные ошибки, такие как смещения, двойные удары, непрокарбовка, перевертывание элементов, могут значительно увеличить стоимость монеты.

Самые ценные разновидности 25 копеек

25 копеек с уникальными дефектами чеканки

К этой категории относятся монеты с различными производственными ошибками, такими как:

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Толстый средний зуб тризуба и отсутствие черенков в гроздьях №4 и №8 (для отдельных редких вариантов).

Ценная монета// фото: monety-yagidky.com.ua

Двойной удар (дважды отчеканенное изображение).

Смещение изображения (неправильное расположение элементов).

Перевернутый герб.

Непрокарбовка элементов.

Цена на такие уникальные экземпляры может быть очень высокой, достигая 20 000 гривен и более, в зависимости от редкости и выраженности дефекта.

25 копеек 1992 года (разновидность «Английский чекан» или 4БАМ)

Главная особенность этой разновидности заключается во вдавленном тризубе на аверсе (обычно он выпуклый) и выпуклом щите. Эта ошибка возникла из-за использования английских штемпелей.

25 копеек 1992 года, разновидность 4Бам — английский чекан // фото: monety-yagidky.com.ua

В зависимости от состояния цена на аукционах может достигать от 6000 до 15 000 гривен.

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25 копеек 1992 года (разновидность 1.11ЖКк-1.5)

Эта разновидность характеризуется:

Средний тризуб с острым средним зубом и тонкой верхушкой.

Гроздьями №2 и №3 на реверсе с замкнутым кругом.

Мелкой насечкой на группе.

Обозначением монетного двора «Кк».

Цена может колебаться от 4000 до 8000 гривен и выше, в зависимости от состояния.

25 копеек 2003 года (разновидность 1ЕАм)

Эта монета была отчеканена ограниченным тиражом для годового набора НБУ.

25 копеек 2003 года // фото: monety-yagidky.com.ua

На нумизматических аукционах цена на 25 копеек 2003 года может составлять от 4000 до 7000 гривен, а отдельные экземпляры могут стоить и дороже.

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25 копеек 1995 года

Сама по себе монета не имеет особых визуальных отличий, но из-за крайне малого тиража является редкой.

25 копеек 1995 год

Цена на аукционах может стартовать от 1000 гривен и достигать 1800 гривен и выше.