За какие грехи попадают в ад: объяснение священника

Церковь всегда верила, что муки в аду будут вечными.

Загробный мир всегда волновал людей

Загробный мир всегда волновал людей / © Freepik

В религии ад — это страшное место, где грешники после смерти подвергаются суровому наказанию. И чем тяжче грехи, тем ужаснее страдания испытывает душа. Интересно, что в Библии ад, как место наказания и пыток, практически не упоминается.

Однако концепция ада постоянно развивается и видоизменяется. Этот момент является ключевым для объяснения того, как в религиях и культурах формируются разные представления о подземном мире и загробной жизни.

Священник УПЦ назвал три греха, из-за которых можно попасть в ад:

  • Осуждение — способ замечать и запоминать, а также называть чужие недостатки

  • Нарушение мира — разрушение отношений в семье, на работе и с друзьями

  • Лень — полная небрежность о своем духе, о своей душе и теле

