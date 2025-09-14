За какие грехи попадают в ад: объяснение священника

Загробный мир всегда волновал людей / © Freepik

В религии ад — это страшное место, где грешники после смерти подвергаются суровому наказанию. И чем тяжче грехи, тем ужаснее страдания испытывает душа. Интересно, что в Библии ад, как место наказания и пыток, практически не упоминается.

Однако концепция ада постоянно развивается и видоизменяется. Этот момент является ключевым для объяснения того, как в религиях и культурах формируются разные представления о подземном мире и загробной жизни.

Священник УПЦ назвал три греха, из-за которых можно попасть в ад:

Осуждение — способ замечать и запоминать, а также называть чужие недостатки

Нарушение мира — разрушение отношений в семье, на работе и с друзьями

Лень — полная небрежность о своем духе, о своей душе и теле

