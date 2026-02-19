- Дата публикации
За сколько метров от дома можно сажать орех и почему его нельзя рубить
Грецкий орех растет довольно крупным, с мощной корневой системой. Этого вполне достаточно, чтобы отказаться от желания посадить саженец прямо у дома.
Грецкий орех — одно из самых популярных плодовых деревьев в Украине. Его ценят за орехи и густую крону, дающую прохладную тень летом. А народная мудрость утверждает, что это дерево еще обладает мощной энергетикой.
Однако сажать дерево, где вам хочется, не стоит — и вот почему.
Расстояние между зданием и деревом должно быть не менее 8-10 метров. Чем дальше, тем лучше. Это одна из главных причин — своими корнями дерево просто разрушит фундамент.
Орех способен расти до 300-400 лет. Его корни уходят вглубь до четырех метров, а в стороны разрастается минимум на 20 метров.
Почему нельзя вырубать орех возле дома:
Повреждение почвы
Нарушение экосистемы
Высокая вероятность болезней
Что говорят народные приметы
Грецкий орех защищает от нечистой силы. Если дерево растет во дворе, оно будет способствовать гармоничным отношениям в семье, привлечь счастье и положительную энергию. Поэтому не рекомендуется вырубать или спиливать грецкий орех, чтобы не навлечь на себя и своих близких беду. Другое поверье утверждает, что в дереве могут селиться духи, а на тех, кто решился разрушить их дом, они могут разозлиться наслать страшные беды.
