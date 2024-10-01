Забросьте в блендер популярный осенний овощ и молоко — даже чахлая орхидея будет цвести весь год

Опытные цветоводы советуют использовать для подкормки орхидей одно необычное удобрение, которое готовится из популярного осеннего овоща, молока и соды.
Об этом интересном удобрении рассказали на YouTube-канале о цветоводстве Dream Garden.
Цветоводы уверены, что именно благодаря такой подкормке орхидея выпустит много новых цветоносов и сильные корни, ведь они богаты минералами и витаминами. Дополнительно удобрение способствует длительному и обильному цветению орхидеи в течение всего года, даже если до этого цветок выглядел чахло.
Что вам понадобится:
- 30 г сырой свеклы;
- 2,5 л воды;
- 2 ч. ложки молока;
- 1 ч. ложка пищевой соды.
Сода в этом растворе играет роль природного фунгицида, она защищает растение от бактериальных и грибковых заболеваний.
Приготовить удобрение очень просто:
- Свеклу нужно нарезать небольшими кусочками, закинуть в блендер и измельчить.
- Теперь процедите жидкость, полученную после этой процедуры.
- Добавьте в нее молоко и соду, тщательно перемешайте.
- Настой нужно развести в 2,5л воды.
В полученном растворе следует смочить ватный диск, а затем аккуратно протереть все листья орхидеи. Раз в две недели цветоводы также рекомендуют поливать цветок этим удобрением.
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