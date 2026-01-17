- Дата публикации
Забудьте о черной сумке: пять трендовых моделей, которые покорят твой гардероб в 2026 году
Черная сумка уже давно перестала быть просто аксессуаром — она стала своеобразным автоматическим выбором, к которому мы обращаемся каждый день, почти не задумываясь. Она закрывает большинство повседневных потребностей и отлично вписывается в любой базовый гардероб.
Но зима 2026 четко показала: этого уже недостаточно. Как рассказывают в Elle, на первый план выходят сумки, которые работают с образом активнее — благодаря необычному цвету, фактуре или форме. Они не исключают классику, а наоборот, расширяют стилистические горизонты, позволяя экспериментировать без радикальной пертурбации гардероба.
Белая сумка
Белый цвет — несомненный лидер 2026 года. После того как Pantone определил оттенок Cloud Dancer главным цветом года, чистые и успокаивающие тона уверенно завоевывают все категории одежды, включая сумки.
Вы можете выбрать классические кожаные модели или добавить в образ мягкие, «облачные» меховые сумки — выбор зависит только от вашего настроения и стиля.
Коричневая сумка
Еще один универсальный цвет, способный заменить черный в повседневности. Коричневые сумки легко комбинируются как с нейтральными, так и с яркими оттенками, придавая образу ненавязчивый акцент. Особенно эффектно смотрятся глубокие шоколадные модели или светлые карамельные варианты.
Нежно-розовая сумка
Мягкий, пудровый розовый в 2026 году звучит значительно сдержаннее, чем привычный насыщенный тон. Он выступает почти нейтральным акцентом и гармонично сочетается с серыми, бежевыми, молочными и даже темными оттенками. Такая сумка придает легкости образу, не делая его излишне романтичным.
Сумка в цвете cold blue
Холодный голубой — еще один актуальный оттенок 2026 года. Он выглядит свежо, сдержанно и легко интегрируется в минималистические образы, особенно зимой. Структурированные модели или сумки из гладкой кожи подчеркивают чистоту цвета и придают образу современной элегантности.
Зеленая сумка
Зеленый в 2026 году появляется в аксессуарах как свежий вариант нейтральных тонов. Наиболее универсальные — приглушенные оттенки: оливковый, хаки, темно-зеленый. Они гармонично вписываются в базовую палитру гардероба, позволяя легко отходить от классического черного и экспериментировать с обычными образами.