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Забудете о червивых абрикосах: посадите под плодовыми деревьями определенные растения и вредители сбегут
Конечно, очень хочется каждый год лакомиться вкусными абрикосами, выращенными своими руками. Но это плодовое дерево достаточно привередливо в уходе. И чаще всего садоводы сталкиваются с проблемой вредителей.
Если посадить под абрикосом некоторые растения, говорят эксперты, можно улучшить рост дерева, а также отпугнуть вредителей.
Настурция
Вьющееся растение, которое отпугивает многих вредителей, в частности, тлей, медведку и клопов. Ее советуют сажать у самого ствола абрикоса и по периметру приствольного круга. Настурция — полезный и декоративный цветок, который будет радовать глаз ярким цветением.
Чеснок
Специя, которая давно известна своими фунгицидными и антисептическими свойствами. Если вы посадите чеснок под стволом абрикоса, то он поможет оградить дерево от некоторых вредителей и грибковых заболеваний. А еще это растение улучшит качество почвы и привлечет полезных насекомых.
Лук
Это растение, как и чеснок, оказывает отпугивающий эффект. Если высадить его по периметру под абрикосом, он улучшит качество почвы, привлечет полезных насекомых, а о червивых плодах вы точно забудете.
Укроп
Ароматическая трава, очень популярная в кулинарии, тоже может помочь бороться с вредителями. А еще она привлекает пчел, опыляющих цветки абрикоса.
Мята
Лучше всего это освежающее растение действует на тлю, муравьев и некоторых других вредителей, которых можно часто встретить на абрикосах.
Ромашка
Красивый нежный цветок, который станет настоящим украшением вашего сада, дополнительно еще и отпугнет от абрикоса вредителей, если посадить его по периметру стволового круга. Ромашка также улучшает качество почвы.
Календула
Яркий цветок, надолго отпугивающий от абрикоса тлю, паутинного клеща и некоторых других вредителей.
Выбирая растения, которые вы хотите посадить под абрикосом для защиты дерева от вредителей, учитывайте условия их роста. Некоторые нуждаются в большем солнце, тогда как другие могут без проблем расти в тени.
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