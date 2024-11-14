Забудете о грязи на целый год: клинеры рассказали, чем моют окна профессионалы

Многие пытаются заменять химические средства для мытья окон натуральными альтернативами. Профессионалы советуют обратить внимание на копеечные средства, которые можно найти на каждой кухне.

Лучше всего, говорят специалисты, для мытья окон от грязи подходит уксус. Один стакан этого средства нужно смешать с 3 стаканами воды. Полученным раствором тщательно вымойте окна, а чтобы не осталось разводов, лучше используйте для этого специальную швабру. Смочите ее в смеси и двигайте горизонтально сверху вниз.

Еще одним эффективным средством для мытья окон является глицерин. Именно он поможет сберечь блеск стекла на долгое время. Главное его отличие от уксуса без запаха, поэтому вам не придется открывать окна на проветривание. Возьмите 30 г глицерина на один стакан воды, добавьте несколько капель нашатырного спирта, хорошо перемешайте. Влейте смесь в пульверизатор и нанесите на окна. Тогда протрите тряпкой.

Не менее отличным средством является и раствор йода. На 1 л воды возьмите 10 капель йода, размешайте. Промойте окна, а в конце еще пройдитесь по стеклу смятыми газетами. Тогда поверхность долгое время будет совершенно чистой.

А для того чтобы от ваших чистых окон еще и шел приятный запах, возьмите лимонную кислоту. В стакане воды растворите 50 мл лимонного сока, нанесите на стекло и протрите чистой сухой тряпкой. Лучше брать нежный материал.

Эффективно борется с грязью на стекле чайный настой. Добавьте в кружку с крепким чаем 3 ст. ложки уксуса, перемешайте, нанесите с помощью пульверизатора на окна, протрите тряпкой, а затем еще промойте чистой водой. Чтобы получить блеск, натрите смятой бумагой.

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