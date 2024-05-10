Забудете о седине надолго: как замаскировать седые волосы без окрашивания

Пожалуй, для каждой женщины седина – это нежелательная проблема, которую хотелось бы замаскировать, а еще лучше – избавиться от нее навсегда. Традиционно седину закрашивают, но краска обычно смывается через несколько недель. И все приходится делать сначала. Тем не менее, есть возможность замаскировать седину надолго и без окрашивания. Есть копеечная аптечная трава, которая способна помочь скрыть седину на длительное время. И не нужно будет тратить средства на дорогую краску каждый месяц и возиться с покраской. Рассказываем, как надолго замаскировать седину с помощью копеечной лекарственной травы.

Как надолго замаскировать седину без окрашивания: поможет копеечное средство

Это шалфей, лекарственная трава, содержащая в своем составе пигмент, который поможет затемнить волосы на несколько месяцев. А еще шалфей способен укрепить корни локонов и ускорить их рост. Поэтому вы будете иметь хорошую густую шевелюру, если будете регулярно пользоваться этой травой.

Следует знать, что перед применением средства его необходимо протестировать на участке кожи, чтобы проверить, нет ли у вас аллергии.

Как приготовить средство для окрашивания седины из шалфея

Чтобы приготовить раствор для окрашивания седины, следует придерживаться простых рекомендаций.

Возьмите сушеные листья шалфея и 400 граммов воды.

Вскипятите шалфей, варите еще пол часа на медленном огне, чтобы трава полностью отдала свой пигмент.

Затем уберите смесь из огня, процедите и дайте остыть.

Холодную смесь нанесите на кожу головы и распределите по влажным волосам, обмотайте голову полотенцем и оставьте средство на полчаса.

Через полчаса прополощите волосы теплой водой с добавлением уксуса.

Чтобы эффект был еще более мощным, смешайте шалфей с розмарином. Первое растение закрасит седину, а розмарин придаст более насыщенный темный цвет, который будет держаться в течение нескольких месяцев.

Чтобы приготовить окрасочную смесь, возьмите 6 столовых ложек сушеного шалфея и 2 столовых ложки розмарина. Вскипятите пол литра воды, засыпьте в кипяток траву и варите 5 минут на медленном огне. Затем снимите смесь с плиты и дайте час настояться. Затем процедите настой, нанесите на влажные волосы, подержите полчаса и смойте водой.

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Женщины с этими именами носят спокойный и кроткий характер.

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