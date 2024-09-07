Забудете об этой напасти: два средства от муравьев на огороде, которые работают на 100%

Муравьи на огороде могут нанести много вреда. А потому огородники пытаются вывести этих насекомых с помощью разных способов. Если вы не хотите использовать химию, повторите народные средства.

Понятно, что есть некие растения, запахи которых отпугивают муравьев. Например, им совсем не нравится аромат полыни, петрушки, листьев томата, чеснока, дикой мяты и т.п.

Однако, если высадка этих культур не помогла, нужно дополнительно обработать участок от муравьев.

На канале "Моя дача Сад и огород" аграрий поделился двумя средствами, которые на 100% помогут вам избавиться от назойливых насекомых. При этом готовят их из доступных каждому ингредиенту.

Первое средство содержит немного сухих дрожжей, 1 ст. ложку сахара и воды. Эти компоненты нужно смешать, чтобы у вас получилась масса, похожая на густую кашицу. Не забудьте добавить в конце несколько капель меда.

Теперь нужно создать "ловушки". Для этого возьмите спичечные коробки, нарежьте их на несколько частей, выложите на полученную кашицу, перемешайте, а затем разложите на огороде или по саду, особенно там, где больше муравейников.

Второе средство тоже очень простое. Возьмите 0,5-литровую бутылку воды, добавьте 100 мл нашатырного спирта. Опрыскивайте этой смесью те места, где чаще всего замечаете муравьев.

Следует делать это очень осторожно, ведь не желательно, чтобы раствор попал на листья растений – он может вызвать ожог. Опрыскивайте землю, где ползают муравьи, а также дорожки в саду.

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