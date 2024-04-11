Забудьте это русское слово: как сказать на украинском “творог”

Хотя русское слово "сыр" звучит так же, как и украинское "сир", они обозначают разные продукты.

Украинцы часто используют слова, которые понятны и привычны для нас, однако на самом деле в украинском языке их нет. Большинство людей даже не догадываются об этом и думают, что говорят правильно. Например, распространенного слова “творог” на самом деле не существует.

Об этом в свое время рассказывал доктор филологических наук Александр Пономарев в блоге для BBC Украина.

По словам филолога, русское слово “творог” на украинском языке означает “сир”.

В Украине называют “творогом” “домашній кисломолочний сир” или еще говорят “мʼякий сир” — это продукт молочнокислого брожения, из которого удалена сыворотка. А в русском языке “сир” означает "твердый сыр".

"Творог" — это суржик (элементы двух или нескольких языков, объединенные искусственно, без соблюдения норм литературного языка), который, к сожалению, очень распространен в разных регионах Украины.

Напомним, поговорка "два сапога пара" является языковой калькой. Многие продолжают использовать ее в быту, в то время как в украинском языке есть очень колоритные соответствия. Этот фразеологизм описывает людей, схожих по характеру, манерам, взглядам, поведению или образу жизни. Как правильно сказать высказывание на украинском — читайте в материале.

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