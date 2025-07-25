Забудьте о 10 000: сколько шагов на самом деле нужно ходить каждый день

Хождение. / © pixabay.com

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Общерекомендованные 10 000 шагов в день не являются обязательными. Ведь последние исследования показывают, что полезным может быть и меньшее количество шагов. Такой же позывный эффект будет иметь и 7 000 шагов.

Об этом свидетельствует последнее исследование, проведенное учеными из Университета Сиднея, сообщает MedicalXpress.

Исследователи изучили влияние разного количества шагов в течение дня на вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также на развитие таких заболеваний - как диабет 2 типа, деменция и депрессия.

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"Стремление к 7 000 шагов - это реалистичная цель, основанная на наших выводах, которые оценивали состояние здоровья в ряде ранее не рассматривавшихся сфер. Однако даже увеличение количества шагов от 2000 до 4000 в день также имеет значительное улучшение для здоровья", - рассказала профессор Мелоди Дин.

По ее словам, при прохождении не менее 7000 шагов в день может значительно улучшить восемь основных показателей здоровья. В частности, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и депрессивных симптомов.

Эксперты сравнивали показатели здоровья людей, проходящих более 2000 шагов в день. Исследователи обнаружили, что 7000 шагов в день:

снижали риск смерти на 47%, а это почти идентично пользе – как 10 000 шагов в день;

риск деменции снизился на 38%;

риск развития диабета 2 типа снизился на 22% при прохождении 10000 шагов в день и до 27% при прохождении 12000 шагов.

Ученые отмечают, что значительное улучшение здоровья наблюдалось, когда люди увеличивали свое среднее ежедневное количество шагов от 2000 до 5000-7000 шагов.

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"Для людей, которые уже ведут активный образ жизни, 10 000 шагов в день – это прекрасно. Но наше исследование помогает сместить фокус с совершенства на прогресс. Даже небольшое увеличение ежедневной активности может привести к значительному улучшению здоровья", - говорит доктор Кэтрин Оуэн, соавтор исследования.

Напомним мы писали о том, что следует проверить уровень холестерина, если возникают судороги ног во время движения.