Забудьте о балаяже: назван самый модный оттенок волос зимы 2026 года

Эмили Ратаковский / © Associated Press

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Зимой в моде становятся более глубокие и насыщенные цвета. Эта тенденция заметна не только в одежде или маникюре, но и в окрашивании волос. Одним из самых популярных оттенков зимы-2026 стал мокко-шоколад — глубокий коричневый цвет с теплыми переливами, придающий прядям особый блеск.

Что это за цвет и кому из барышень он будет особенно подходить, читайте в материале ТСН.ua.

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Главная особенность такой покраски — сочетание темных кофейных и мягких молочно-шоколадных тонов. VOGUE Germany пишет, что оттенок уже пришелся по душе многим знаменитостям. Среди его поклонниц — Гейли Бибер, Белла Гадид, Кая Гербер, Дейзи Эдгар-Джонс и Эмили Ратаковски.

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Что такое цвет волос мокко-шоколад

Оттенок мокко-шоколада, который также называют Mocha Chocolate, напоминает насыщенный шоколадный мусс или густой горячий шоколад. Его особенность — в сочетании глубокого эспрессо, теплого шоколада и более светлых коричневых нюансов с молочным подтоном.

Звездная колористка Дженна Перри объясняет, что насыщенный коричневый цвет выглядит особенно роскошно благодаря теплому блику на солнце. Он не кажется тусклым или слишком темным, а наоборот — придает волосам глубины и природного сияния.

Как получить оттенок мокко-шоколад

Главный секрет такой покраски — не использовать один сплошной темный цвет. Стилисты советуют сочетать несколько близких оттенков коричневых по всей длине волос, включая кончики.

Благодаря этому пряди лучше отражают свет, а прическа имеет более объемный и более естественный вид. Такой способ окраски будет подходить тем, кто годами носил балаяж и теперь хочет сделать волосы темнее, но не желает полностью скрывать предыдущие светлые пряди.

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Эмили Ротаковский. / © Associated Press

Дейзи Эдгар Джонс. / © Associated Press

Для создания эффекта мокко-шоколада колористы рекомендуют использовать насыщенное эспрессо-основу и добавлять щекотливые акценты цвета мокко или корицы. Это поможет получить плавные переходы без резких контрастов.

Кому будет подходить мокко-шоколад

Особенно эффектно этот оттенок выглядит на вьющихся и текстурированных волосах. Сочетание темных и светлых прядей подчеркивает форму локонов, придает им визуальную глубину и помогает красиво отражать свет.

Звездная парикмахерша Лоррейн Дублин советует выбирать глубокую эспрессо-основу с тонкими прядями мокко или коричного оттенка. Такой вариант создает мягкий переход цветов и делает окрашивание более естественным.

Мокко-шоколад станет удачным выбором для тех, кто хочет перейти к более темному цвету волос, но не готов к однотонному черному или холодному темно-коричневому оттенку. Теплые переливы делают образ более мягким, а волосы — визуально блестящими и более ухоженными.

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Как поддерживать цвет после окрашивания

Парикмахеры отмечают, чтобы насыщенный коричневый оттенок дольше сохранял глубину и блеск, важно правильно ухаживать за волосами. Для мытья следует выбирать шампуни для окрашенных волос, которые помогают хранить пигмент и не пересушивают пряди.

Не стоит пренебрегать кондиционером и питательными масками, ведь увлажненные волосы лучше отражают свет и выглядят более ухоженно.

При укладке феном или выпрямителем обязательно используйте термозащиту. Ведь высокие температуры могут повреждать волосы и влиять на цветоустойчивость. Чтобы оттенок не терял насыщенности, периодически посещайте колориста для обновления окраски.

Напомним, мы писать о том, что принцесса Уэльска Кейт Миддлтон удивила новым цветом волос. Вместо привычного оттенка она выбрала теплый каштановый с золотистыми переливами. В сочетании с легкими волнами и блестящими волосами он выглядит особенно изысканно.

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